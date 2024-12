Calcio, Pietra Ligure. Erri Praino torna al Pietra Ligure

Pietra Ligure. È ufficiale da meno di un’ora il ritorno al Pietra Ligure di Erri Praino. Il difensore classe 1991 torna a giocare nella squadra in cui ha passato 5 stagioni nei campionati passati. Con l’ex allenatore Pisano aveva conquistato la promozione in Eccellenza prima di trasferirsi alla Baia Alassio Auxilium.

Un rinforzo di grande esperienza per il reparto arretrato della squadra di mister Cocco. Per lui un passato in alcune squadre di Serie D tra cui il Savona e con il Renate in Serie C. Poi tanta altra esperienza in Eccellenza, dove ora tornerà a giocare con il Pietra Ligure dopo due anni in Prima Categoria.

Ecco il comunicato del club: