Calcio, Letimbro vs Savona sarà al Faraggiana e non al Bacigalupo

“Purtroppo per forza maggiore il Comune e l’assessore Rossello ci hanno comunicato che mancano le carte per l’ampliamento del pubblico e siamo costretti ad emigrare ad Albissola al Faraggiana“.

Con queste parole Antonio Vitello, presidente della Letimbro, annuncia che non sarà il Bacigalupo lo stadio di Letimbro – Savona del 22 dicembre. Slitta quindi ancora il ritorno dei biancoblù nello stadio che ne è casa naturale.

“Per noi è un grosso dispiacere perché fare il derby con il Savona al Bacigalupo per la città sarebbe stato il ritorno del Savona al Bacigalupo – prosegue Vitiello -, quindi una cosa molto molto positiva e molto buona per tutto l’ambiente calcistico e per i tifosi biancoblù. Ci dispiace molto non poter giocare al Bacigalupo, ci tenevamo e ci credevamo molto dopo aver ricevuto svariate rassicurazioni nelle settimane che hanno preceduto il ritorno del calcio presso lo storico stadio cittadino. A questo punto speriamo di non dover mai avere bisogno durante la stagione di andare oltre i 100 spettatori”.