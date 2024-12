Calcio, la Nolese rifà i pali: ufficiali Grillo, Berretta e Penso, per l’attacco arriva Anderson

La Nolese, prima in campionato in Seconda Categoria “B”, piazza quattro acquisti per blindare ancora di più il primo posto in classifica. Ufficiali gli acquisti di tre portieri, tutti e tre da categoria superiore, come anche quello di un nuovo attaccante, con esperienza in Eccellenza e Promozione.

Partendo dai pali, sono ufficiali gli acquisti di Davide Grillo, Marco Berretta e Nicholas Penso. Il primo, classe 1999, arriva dalla San Filippo Yepp. Estremo difensore d’esperienza, nella scorsa annata ha guadagnato la promozione in Prima Categoria con il Borgio Verezzi in campionato.

Marco Berretta, classe 2003, arriva in prestito dallo Speranza. Una vecchia conoscenza per mister Cavalieri che lo ha già allenato nelle giovanili del club. In ottica per il futuro arriva invece Nicholas Penso, classe 2007 in arrivo dal Quiliano. Anch’esso è già stato allenato da mister Cavalieri e potrebbe avere già diverse chance per crescere in questa stagione.

Per l’attacco arriva invece il classe 2001 Willip Anderson Aroca Cortez. Cresciuto nelle giovanili del Finale. Con esperienze in Eccellenza e Promozione, è un bel rinforzo per l’attacco biancorosso. Quest’anno ha già trovato il gol nelle sue prime cinque presenza, ed è dotato di grande tecnica e rapidità.