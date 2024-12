Calcio, infortunio invalidante mentre gioca: la Vadese lancia una raccolta fondi per Gledi Xhuri

La Vadese Calcio 2018 ha deciso di promuovere un’iniziativa a favore del proprio tesserato Gledi Xhuri, vittima di un gravissimo infortunio durante lo svolgimento di una gara del campionato di Prima Categoria della scorsa stagione, che gli ha stravolto completamente la vita.

Il 23 marzo scorso, presso il campo Ruffinengo di Legino si stava disputando la gara Spotornese – Vadese , valevole per il campionato di Prima Categoria girone B e, intorno al minuto 50, Xhuri subiva in modo totalmente fortuito, un forte contatto in una mischia d’area e ricadendo a terra restava immobile sul terreno lamentando di non aver più la sensibilità degli arti. Il ragazzo viene trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici diagnosticano la frattura di due vertebre cervicali con fuoriuscita di liquido midollare e dispongono immediatamente l’intervento chirurgico. A questo punto il responso dei medici è terribilmente preoccupante in quanto gli prospettano un alta possibilità di rimanere in sedia a rotelle a vita.

Fortunatamente la tempra del ragazzo, la sua volontà ferrea e gli intensi cicli di cure riabilitative fanno sì che, dopo più di novanta giorni trascorsi presso la struttura ospedaliera di Pietra Ligure, lo stesso può tornare a casa seppure ancora limitato a muoversi su sedia a rotelle ed un invalidità fisica al 100%. Oggi ha ripreso a deambulare autonomamente ma non è più in grado di svolgere il proprio lavoro (operaio edile con partita iva) e ha difficoltà oggettive a sostenere la propria famiglia, dove nel frattempo è arrivato un secondo bimbo.

L’iniziativa, che ha il patrocinio della Croce Rossa Italiana, del Comune di Vado Ligure e della LND è rivolta a tutte le associazioni, sportive e non, e ai privati cittadini che vorranno partecipare tramite bonifico a piacere su un conto corrente dedicato.