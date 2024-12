Calcio, durissimo comunicato dell’Albenga: “Minacce e intimidazioni ai giocatori, ecco perché non siamo andati a Imperia”

L’Albenga torna a farsi sentire per spiegare la decisione di non presentarsi alla partita contro l’Imperia. I sentori di questo epilogo c’erano visto che la squadra avrebbe svolto di fatto un solo allenamento. Il club parla dopo circa due mesi di assoluto silenzio (tanto che nei giorni scorsi avevamo pubblicamente sollecitato la dirigenza a rispondere ai tanti interrogativi sorti in questi mesi), e lo fa con un comunicato stampa dai toni durissimi, come raramente se ne vedono a qualunque livello.

Il comunicato è inviato “come da disposizioni del Presidente della Società scrivente, Nicola Bisazza”: e già questo rappresenta una notizia, dato che fino ad oggi, per quanto era dato sapere, Bisazza ricopriva invece il ruolo di responsabile marketing mentre il presidente era il commercialista lombardo Cristian Candela. Ma a rappresentare una notizia è soprattutto il contenuto del comunicato stampa: la società rivela di non aver presentato la squadra contro l’Imperia in seguito a minacce ricevute da squadra e staff da parte di due tifosi.

Il comunicato del club (non pubblicato né sulle pagine social – bloccate da mesi – né sul sito ufficiale, da tempo non aggiornato)

La società U.S. Albenga comunica che in seguito all’irruzione perpetrata nei locali dello stadio Riva con minacce ed intimidazioni ai nostri giovani giocatori, ci vediamo costretti a non essere presenti alla partita odierna con l’Imperia Calcio. Gli autori della sopra citata azione sono [qui il comunicato indica espressamente nome e cognome di due tifosi] che hanno ripetutamente minacciato giocatori, staff e collaboratori, addirittura di incendiare la loro auto.

Questa azione è solo l’ultima di una serie di eventi accaduti da metà ottobre. Nel corso dell’ultimo incontro casalingo con il Ligorna alcuni pseudo tifosi hanno minacciato giocatori e allenatore di non andare a giocare ad Imperia. Questi soggetti sono stati ripresi ed esistono più video dell’accaduto, di cui uno realizzato da un nostro tesserato, Signor Genco, che ringraziamo pubblicamente. È ora di finirla, voi minoranza stupida e miserabile di Albenga, avete passato il limite. Ora i nostri avvocati presenteranno denuncia presso le autorità competenti per tutelare i nostri diritti e sarete perseguiti penalmente e civilmente per tutti i danni provocati alla nostra società. Il vostro piano di spaventarci e contestualmente il manifestarsi di papabili acquirenti della società a voi graditi non passa. Noi non molliamo, a breve ci sarà un riassetto societario a supporto del nostro progetto. Avete fatto minacce a ragazzi di 20 anni, alcuni spaventati hanno chiesto di essere ceduti. Vergogna, vergogna, vergogna.

Liberate l’Albenga da alcuni albenganesi… e ricordate che questo è un gioco, il gioco del calcio.

La Società