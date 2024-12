Calcio, ancora niente Bacigalupo per il Savona. Rossello: “Al momento non è possibile ampliare la capienza, mancano alcune autorizzazioni”

Savona. Il ritorno del calcio presso il “Valerio Bacigalupo” rappresenta un punto di svolta per la storia recente dell’impianto leginese. Tuttavia lo stadio, al momento, risulta essere ancora orfano di chi da sempre lo ha considerato come la propria casa: il Savona Fbc. Come noto infatti, quest’anno a usufruire del Bacigalupo per le proprie gare interne sarà la Letimbro, sodalizio originario della frazione di Santuario che ieri ha inaugurato la nuova vita del Bacigalupo con una vittoria dai tratti epici contro il Masone.

Uno scherzo del destino (o meglio, del calendario del girone “B” del campionato di Prima Categoria) tuttavia ha creato i presupposti per assistere ad un immediato ritorno (anche se formalmente in trasferta) del Vecchio Delfino presso quella che fino al 2020 è stata la propria casa.

Il “Bacigalupo” però, giuridicamente, non risulta essere pronto: nonostante l’omologazione per poter disputare le gare fino all’Eccellenza (massimo livello del calcio dilettantistico regionale) infatti, in questo momento la capienza dello stadio è fissata a 100 spettatori. Un buon bottino per la Letimbro, ma lo stesso non si può dire per il Savona considerando l’enorme seguito dei biancoblù.

Non solo orfano degli Striscioni: come spiegato dall’assessore allo sport Francesco Rossello, in questo momento l’impianto leginese non dispone nemmeno delle autorizzazioni necessarie per consentire al sindaco di firmare un’ordinanza straordinaria per ampliare il numero di accessi presso la struttura. Il Bacigalupo infatti, al momento, è sprovvisto del rinnovo della certificazione statica e del rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Una situazione destinata a protrarsi fino al prossimo gennaio.

Come fare dunque? Al vaglio svariate ipotesi, ma la preferita del Comune (che sembrerebbe trovare anche il favore delle società coinvolte) sarebbe l’inversione dei match di andata e ritorno tra Letimbro e Savona per avere la possibilità di aprire i cancelli del Bacigalupo al maggior numero possibile di tifosi. “Stiamo ragionando – ha spiegato Rossello al termine del match tra Letimbro e Masone -, ma è molto complicato perchè non dipende dal Comune. È in corso il rinnovo della certificazione statica. L’obiettivo è quello di portare qua non solo il Savona ma anche i suoi sostenitori, quindi adesso valuteremo tutte le soluzioni possibili che stiamo prendendo in esame a partire dall’inversione della partita di andata con quella di ritorno in modo tale da poter giocare qua in primavera e portare i tifosi qui”.

“Al momento – ha proseguito l’intervistato – la capienza dell’impianto purtroppo è di 100 spettatori e pensiamo che fino a fine gennaio non si completeranno tutte le certificazioni e quindi non potremo aumentare la capienza neanche in via straordinaria, motivo per cui dovremo trovare un’altra soluzione. Sicuramente non è nostra intenzione tenere fuori i tifosi del Savona, quindi l’obiettivo è trovare una soluzione di altro tipo che spero possa essere quella di invertire le partite. Nel caso in cui non si riuscisse, di comune accordo con le società cercheremo un campo alternativo per la disputa del match. Ci stiamo lavorando”.

Sul match che ha visto la Letimbro battere il Masone: “Partiamo dalla soddisfazione per aver riportato il calcio al Bacigalupo, quella odierna è stata la prima partita giocata qui dopo tanti anni. Era un match in qualche modo storico perchè dopo più di 5 anni era un momento importante ed è stata una gara epica anche dal punto di vista del risultato. Naturalmente sono molto contento che abbia vinto la Letimbro e che lo abbia fatto contro un’avversaria diretta per la promozione delle altre squadre savonesi (in particolare il Savona, ndr). Ci tengo a fare tanti complimenti alla Letimbro per la partita che ha giocato oggi”.

“Per quanto riguarda il ritorno del calcio – continua Rossello – questo significa che siamo riusciti a fare un po’ di strada in questi anni, ma moltissima è ancora da percorrere. Sono in corso per esempio il rinnovo della certificazione statica e il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, quindi la capienza dell’impianto è estremamente ridotta. Non si possono ancora fare partite con tanta gente, inoltre si devono giocare le partite con l’illuminazione naturale perchè c’è ancora qualche problema con quella artificiale. Insomma, è un percorso che va avanti e che continua. Io spero che con i gestori e con il Savona Calcio che ha mostrato interesse possa andare avanti il discorso e che si possa arrivare ad un risultato che porti ad ulteriori progressi per vedere nel tempo uno stadio ristrutturato pronto ad ospitare partite di un livello adeguato alla storia dello stadio Bacigalupo”.

Infine un monito: “Mi auguro che entro fine mandato il Savona sia qui al Bacigalupo. In realtà mi auguravo che questo potesse avvenire anche prima. Ho sempre ringraziato l’attuale dirigenza del Savona che ha ridato dignità a questa squadra, vanno solo encomiati per quello che stanno facendo e per l’esborso di denaro che ormai comporta dar vita ad una squadra di calcio competitiva in Prima Categoria. Ho anche sempre detto e lo ripeto che credo sia un errore quello di aver scelto di non giocare al Bacigalupo. Sicuramente ci sono state delle valutazioni tecniche, però riappropriarsi del proprio stadio non solo a livello simbolico ma anche fisico e organizzativo è importante per costruire un futuro solido e importante. Il Savona ha scelto di non farlo. Tuttavia noi cercheremo di metterlo nelle condizioni di farlo, ma anche loro devono mettersi nelle condizioni di poterlo fare. Insomma, assieme dobbiamo cercare di collaborare perchè questa cosa avvenga”.