Cairo, PD all’attacco sul caso della strada Ferranietta: “Da anni denunciamo le criticità del progetto”

Cairo Montenotte. Ancora polemica politica sul caso della strada Ferranietta, dopo che la Regione Liguria ha chiesto la revoca e la restituzione del contributo del Programma sviluppo rurale di oltre 243 mila euro erogato nel 2019 al Comune di Cairo dopo l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare a carico del sindaco Paolo Lambertini.

Il contenzioso riguarda un terreno di proprietà del genero del sindaco ed è stato chiuso da una sbarra per vietare il passaggio di veicoli: secondo l’accusa sarebbe diventata impropriamente pubblica ad uso privato.

Il segretario comunale del PD Nicolò Lovanio all’attacco: “Dall’ultimo Consiglio comunale abbiamo appreso che la Regione Liguria ha richiesto al comune di Cairo le somme del contributo per la riqualificazione della strada ferranietta. Da diversi anni come Partito Democratico insieme ai gruppi consiliari di opposizione segnaliamo gli evidenti vizi relativi al progetto” afferma.

“Dalla giunta e dal sindaco abbiamo sempre e solo ricevuto risposte evasive“.

“Ci chiediamo come il sindaco Lambertini possa ancora amministrare in modo sereno e come possa la sua stessa maggioranza sostenerlo con la fiducia. Questo ennesimo atto pone una questione politica che il primo cittadino e la sua giunta non possono più ignorare”.

“La nostra città è da anni ostaggio di una maggioranza di centrodestra che ha dimostrato di non essere in grado di amministrare e gli ultimi fatti emersi ne certificano l’ennesima e trista riprova” conclude il segretario Lovanio.