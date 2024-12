Cairo, l’assessore Ghione: “la fermata dei bus in via XXV Aprile è segnalata e illuminata”

Cairo Montenotte. “La fermata dei bus in direzione Cairo lungo via XXV Aprile non è affatto al buio”. Dal Comune arriva la risposta alla segnalazione di una cittadina che lavora all’Istituto superiore Patetta, la quale ha più volte scritto a Tpl Linea per chiedere di unificare le soste dei bus nel piazzale antistante la scuola per motivi di sicurezza.

“Proprio lunedì scorso è stata tracciata nuovamente la segnaletica orizzontale che con il tempo risultava sbiadita – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Ghione – Inoltre nel punto dove si fermano i bus c’è un lampione che illumina in modo efficace l’attraversamento pedonale. Manca la pensilina, questo è vero, come è altrettanto lecito chiedere di migliorare il servizio in ragione della sicurezza”.

La decisione sull’eventuale modifica spetta a Tpl Linea, che potrà scegliere di aggiungere una manovra ai bus in transito obbligandoli ad entrare ed uscire dal piazzale per fare salire o scendere gli utenti nei pressi della pensilina tra la scuola e la piscina comunale, a pochi metri dalla fermata attuale ma sul lato opposto della strada.