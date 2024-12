Cairo, incendio in via Tecchio: mobilitati i vigili del fuoco

Cairo Montenotte. Allarme incendio a Cairo Montenotte nella tarda mattinata odierna (30 dicembre), con le fiamme che hanno distrutto il tetto di una abitazione.

È successo in via Tecchio, con il denso fumo nero sprigionato dal rogo visibile anche a grande distanza.

Immediato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco, che sono riusciti a contenere le fiamme e a domare il rogo prima di una sua pericolosa propagazione.

Per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati, ma l’incendio, le cui cause sono ancora da accertare, ha creato pesanti danni all’alloggio.