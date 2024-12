Cairo, il nuovo circolo di Fratelli d’Italia scrive al sindaco per poter iniziare una collaborazione politica

Cairo Montenotte. Il neo circolo cairese di Fratelli d’Italia scrive al sindaco Paolo Lambertini per proporre una collaborazione politica. “In agosto 2024 è nato il nostro circolo a Cairo con l’obiettivo di contribuire a divulgare sul nostro territorio lo spirito politico che Fratelli d’Italia porta avanti impostando altresì alcune linee guida per la riqualificazione della Valbormida”, si legge sulla missiva.

E ancora: “L’opportunità, poi, di partecipare alla campagna elettorale per le elezioni regionali liguri ci ha fatto conoscere ed apprezzare gli eletti della provincia di Savona ed i nuovi vertici regionali con i quali porteremo avanti le iniziative che stanno a cuore alla nostra comunità. I risultati elettorali ottenuti alle elezioni europee e regionali hanno altresì premiato il nostro partito rendendolo primo nella coalizione di centro destra”.

“E’ pertanto con questo consenso popolare che ci proponiamo a all’Amministrazione cairese per una fattiva collaborazione nell’esaminare congiuntamente ogni iniziativa che possa valorizzare il nostro territorio salvaguardandone in primis il rispetto dell’ambiente. Certi di ricevere apprezzamento e consenso alla nostra proposta, restiamo in attesa di un suo riscontro per un incontro”, concludono gli iscritti.