Cairo, il Comune e gli imprenditori chiedono 14 milioni di euro per sfangare il lago di San Giuseppe

Cairo Montenotte. E’ di quattordici milioni di euro l’importo richiesto alla Regione Liguria dal Comune di Cairo, in seguito ai recenti danni alluvionali, per lo sfangamento del lago di San Giuseppe, l’invaso artificiale realizzato quasi un secolo fa che da decenni non viene dragato e il cui fondale, nel tempo, si è alzato a dismisura.

Se ne è parlato lunedì scorso in occasione della visita del governatore Marco Bucci in Valbormida, quando alcuni imprenditori del sito cairese hanno sollecitato un aiuto per procedere con il progetto di bonifica dell’invaso, causa anch’esso (per le sue condizioni attuali) di numerosi allagamenti.

La superficie del lago è di 200 mila metri quadri e contiene circa un milione di metri cubi di acqua, che raggiunge i dieci metri di altezza. Nel 1935 la Società Montecatini, per fare spazio alle industrie chimiche e per la lavorazione del carbone, deviò il tratto iniziale della Bormida di Spigno (nel punto in cui confluiscono i rami di Pallare e Mallare), dove venne costruita una diga, così da soddisfare il fabbisogno idrico degli impianti. Ancora oggi l‘Italiana Coke, una delle aziende che ha in concessione l’invaso, utilizza l’acqua del “lago della Montecatini” per il raffreddamento del carbone in uscita dai forni.

“Da decenni si attende lo sfangamento del bacino artificiale, intervento non più procrastinabile sia per il rischio idrogeologico, sia per un’esigenza di natura ambientale”, affermano da tempo gli amministratori del Comune di Cairo, alla ricerca di finanziamenti visto il costo ingente dell’opera.