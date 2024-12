Cairese, primi goal per Fernandez: “Vittoria meritata, avremmo potuto segnare di più”

Due volte al posto giusto al momento giusto. Sarebbero state tre se non ci fosse stata una posizione di fuorigioco. La Cairese ha vinto la partita che era obbligatorio vincere vista la caratura dell’Albenga attuale grazie alla doppietta di Lautaro Fernandez.

L’attaccante argentino commenta così il prezioso 2 a 0: “Sono contento per la squadra. Dopo un periodo brutto di pareggi e sconfitte il gruppo aveva bisogno di una vittoria. Fare due goal è stato bellissimo. Sono i miei primi due con questa maglia. Questo risultato era molto importante per noi”.

Una partita in cui i gialloblù aveva tutto da perdere: “Affrontavamo una squadra che non era, come noi, in un buon periodo. Siamo sempre stati sul pezzo senza soffrire. Avremmo meritato di segnare qualche goal in più. Siamo soddisfatti”.

Grande feeling con l’altro nuovo innesto ovvero Hamza Oubakent: “Un ragazzo in gamba, abbiamo bisogno di gente che porta positività e con voglia di sacrificarsi per la squadra. Con mister Nappi mi trovo molto bene, come me ha tanta grinta”.

“Posso adattarmi a qualsiasi ruolo in avanti”, chiosa a proposito di un ritorno del bomber Chris Gueye che sembra avvicinarsi sempre di più.