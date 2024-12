Cairese, doppio assist per il nuovo arrivato Oubakent: “Ho accettato la chiamata in 24 ore”

Cairo Montenotte. In una Cairese che ha perso in questi giorni elementi importanti come Sassari e Silvestri, è arrivato anche un volto nuovo che ha sin da subito lasciato il segno. Due assist nel successo 2-0 contro l’Albenga per timbrare un esordio perfetto. Questo l’impatto di Hamza Oubakent, da settimana scorsa nell’organico gialloblù. “Oggi era importante vincere – dichiara il giocatore – perché i tre punti mancavano da un po’. Vincere in casa fa sempre piacere. Sono arrivato giovedì e ho trovato un grande gruppo che mi ha accolto bene. Non era scontato vincere ma ci siamo riusciti”.

Quello del classe 1995 è un ritorno in questa regione, visto che aveva già indossato la maglia del Vado qualche anno fa. L’esperienza passata e la voglia di tornare in pista hanno convinto Oubakent ad accettare la chiamata della Cairese, indipendentemente dalla bassa posizione di classifica. “Avevo già giocato in Liguria – commenta il neoacquisto gialloblù – e mi ero trovato bene. Quando mi hanno chiamato ho accettato in 24 ore, ho voglia di rimettermi in gioco: non è stata una scelta difficile. Non mi interessa la posizione in classifica, possiamo ancora dire la nostra in questo campionato”.

L’ingresso in squadra di Oubakent offre nuovi stimoli psicologici e tattici alla squadra, in particolare nell’intesa con il partner d’attacco Lautaro Fernandez. “Quando la vittoria manca da due mesi – afferma Oubakent – andare in campo non è facile, indipendentemente dalla squadra che si affronta. Bisogna togliersi la paura di sbagliare. Il mister mi ha dato delle indicazioni precise. Stiamo lavorando sull’intesa con Fernandez. Oggi ci siamo trovati bene“.