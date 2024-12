Caccia con l’arco, OSA: “Bucci si dichiarò contrario ad ogni forma di crudeltà contro gli animali, preoccupa delega affidata ad Alessio Piana”

Provincia. “Nell’intervista del 24 ottobre scorso su un giornale online genovese il candidato presidente Bucci dichiarò, a proposito della caccia con l’arco: ‘Sono contrario a ogni forma di crudeltà nei confronti degli animali. Quindi i sistemi di caccia devono escludere forme di sofferenza inutile'”. Così, in una nota, l’Osservatorio Savonese Animalsita.

“Ha suscitato quindi preoccupazione, da parte dell’Osservatorio Savonese Animalista, che il governatore regionale abbia affidato le deleghe alla caccia e pesca ad Alessio Piana; egli è non solo legatissimo ai cacciatori ma, nella passata legislatura, proprio lui, alle dieci di sera e dopo un’interminabile giornata di votazioni su argomenti diversi dalla caccia, abbia inserito e fatto approvare a quasi tutti gli stanchi e distratti consiglieri l’emendamento che introduceva in Liguria la caccia con l’arco”, fanno sapere.

“Ne seguì la protesta delle associazioni animaliste con OSA in prima linea e la raccolta di firme, proposta da Antonella Belgrano, in adesione all’appello dell’osservatorio, sulla piattaforma change.it, che ottenne in poche settimane quasi 110.000 adesioni tra liguri e turisti (https://www.change.org/p/vietare-la-caccia-con-arco-e-frecce-agli-animali-selvatici-in-liguria). OSA spera che Bucci mantenga la promessa elettorale e limiti le azioni di Alessio Piana a favore della caccia, certa che il neo governatore conosca bene, purtroppo per lui e la sua salute, dolore e sofferenza”.