“Dio del cielo se mi vorrai/ In mezzo agli altri uomini mi cercherai/ […] Dio del cielo se mi vorrai amare/ Scendi dalle stelle, vienimi a cercare/ […] Le chiavi del cielo non ti voglio rubare/ Ma un attimo di gioia me lo puoi regalare/ E se ci hai regalato il pianto ed il riso/ Noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso”. Di certo molti avranno riconosciuto alcuni versi, liberamente assemblati, tratti da un testo di Fabrizio De Andrè scritto a quattro mani con Gian Piero Reverberi. Quale migliore occasione per ribadirne la profonda riflessione anche se, prima di entrare nel merito, vorrei sottolineare alcuni spigoli considerativi sulla contingenza natalizia di quest’anno. Già nel Novembre del 2021 sono trapelate dalla Commissione europea alcune indicazioni sotto il titolo di “Linee guida per la comunicazione inclusiva” che, oltre a suggerimenti assolutamente condivisibili come l’impegno per non ghettizzare i disabili, ne elencava altre quantomeno stravaganti come quella contenuta nel capitolo “Culture, stili di vita o credenze” che esorta a “evitare di dare per scontato che tutti sono cristiani”, aggiungendo che “non tutti celebrano le festività cristiane e non tutti i cristiani le celebrano nelle stesse date”. Credo che l’ovvietà dell’osservazione inviti a leggerla in un senso non limitatamente assertivo sia per quanto riguarda la presenza di altre professioni religiose nell’Unione, sia circa le diversità tra le chiese nell’indicare la data nella quale celebrare il Natale. Mi sembra ne sia riprova la sostituzione dell’espressione “Buon Natale” in Francia; a Saint-Denis, per esempio, le luminarie ostentano un inclusivo “Bel Hiver”, le programmazioni festive a Nantes sono state ribattezzate “viaggio d’inverno”, ad Angers “Soleis d’hiver” e non è necessario proseguire. Certo il mercato non ne viene danneggiato, che importa il nome? Ciò che conta è garantire turismo e vendite! Mi sembra di poter leggere una certa ipocrisia in tutto questo ma la vera questione rimane: è utile alla Cultura, e scrivo la parola con la iniziale maiuscola, l’eliminazione delle tradizioni e delle peculiarità, insomma di radici e differenze? Non sarebbe più proficuo conservarle e celebrarne il reciproco rispetto?

Interessante sarebbe notare che la data del Natale, come nascita del Cristo, è quantomeno controversa; i sacri testi non ci soccorrono. Al momento del fatto la cosa passò del tutto inosservata, com’è ovvio, solo due secoli più tardi si aprì il dibattito e solo tra il IV e il V secolo dopo Cristo la datazione venne concordata tra le parti. Va anche detto che il dibattito tra gli specialisti si sviluppa, ancora oggi, circa le “origini pagane o cristiane” della ricorrenza, alcuni le collegano con i Saturnalia e il solstizio d’inverno, periodo nel quale gli antichi romani si scambiavano doni e il sole riprendeva ad allungare le giornate dando origine al culto del Solis Invicti; altri ricordano come il Vescovo Epifanio sottolineasse la vicinanza tra la celebrazione del sole in oriente e la luce del cristianesimo così da poter avvicinare, oggi forse diremmo includere, le due culture tanto che l’Imperatore Giustiniano, con abile mossa politica, trasformò il 25 dicembre in “festa ufficiale dell’Impero Romano”. Interessante anche l’evoluzione che conduce, attraverso la promiscua commistione tra un vecchio con la barba bianca, forse Odino; San Nicola, protettore di marinai, mercanti, arcieri, bambini, prostitute, venditori ambulanti, farmacisti, avvocati, prestatori di pegno e detenuti; un barbuto anziano vestito di rosso che viaggia su una slitta trainata da renne, testimonial della Coca cola dagli anni trenta del secolo scorso, alla figura ben nota di Babbo Natale. Come sia diventato oggi fonte di attriti religiosi e limite all’inclusività rimane questione da dirimere; io non sono credente ma rispetto i cristiani quanto i seguaci di qualsiasi altra fede e fatico ad accettare l’idea di eliminare qualsiasi caratterizzazione e profonda espressione culturale in nome di un’omologazione anonimizzante che, invece di difendere l’individuo, lo annichilisce.

Lungo questa malinconica parabola credo che, prima o poi, qualche bello spirito tra i parlamentari europei o all’assemblea delle Nazioni Unite, proporrà di eliminare la datazione dalla nascita di Cristo anche se, mi sembra, questa calendarizzazione venga utilizzata anche da atei e non cristiani senza grandi fastidi in quanto, come molti altri aspetti delle varie religioni, è una convenzione comoda e ben poco ricorda una qualsiasi ierofania. Già mi prefiguro il bailamme conseguente alla necessità di individuare un nuovo riferimento temporale per riprendere il conteggio degli anni; precedenti esperienze, penso alla rivoluzione francese e a quella fascista, hanno generato diverse ferite nella memoria storica e, ben presto, sono state rimosse. Trovo piuttosto mediocre l’intento omologante di eliminare le diversità, almeno quanto interessante la possibilità di recuperarne il senso più profondo, quello che si innerva negli “universali di ogni individuo”, quello che, proprio nel caratterizzarsi particolare, ne riscopre le essenze comuni. Lasciamo ai margini le piccolezze contingenti che vengono spacciate per rivoluzioni da qualche miope burocrate e torniamo al Natale di Faber: il rapporto con la religione per De Andrè è sempre stato piuttosto delicato; credo sarebbe sbagliato definirlo un ateo, dal momento che, in ogni sua dichiarazione a proposito, ha sempre espresso una vicinanza con uno “spirito elevato” che non per forza andava identificato con il nome di Dio. “Quando parlo di Dio lo faccio perché è una parola comoda, da tutti comprensibile, ma in effetti mi rivolgo al Grande Spirito in cui si ricongiungono tutti i minuscoli frammenti di spiritualità dell’universo”, dichiarò, infatti, in un’intervista. Ancora una volta possiamo riconoscere un “pensiero altro” che prende le distanze dalle religioni e dalle fedi convenzionali e che rimette al centro l’uomo, la sua contraddittoria condizione di fragilità e incredibile coraggio, l’uomo che si accetta come caduco ma non teme di rivolgersi a Dio guardandolo negli occhi, “lenta ginestra” leopardiana che non si inchina ma sa regalare fratellanza e solidarietà. Questo, a mio parere, è lo spirito vero del Natale che, almeno per chi come me non professa nessuna religione se non quella dell’umanità, va individuato nel sentimento di vicinanza che, con urgenza, deve essere riscoperto fra tutti gli uomini, oggi in particolare con i tanti che soffrono a causa della ottusa ferocia di qualche potente.

Quando Shakespeare, nel secondo atto del suo Romeo e Giulietta, fa chiedere alla giovane cos’è un nome e, pertanto,”la rosa profumerebbe di rosa se non si chiamasse rosa?”, la risposta che ci offre è che se anche la chiamassimo in altro modo “profumerebbe ugualmente dolce”. Sarebbe interessante ritornare alla riflessione di Heidegger in “In cammino verso il linguaggio” per cogliere la centralità della parola nel suo “porgere il mondo” a chi il linguaggio lo usa e dal quale è usato e così cogliere più concettualmente l’importanza del nomare in un certo modo il Natale, ma regaliamoci, per l’occasione, un più semplice e più immediato ripensare al senso suggerito dal dialogo tra Faber, simbolo di ognuno di noi, e il “dio del cielo”, così da porci altre e altrettanto imprescindibili domande: che mi importa se non credi o in quale dio credi, che lavoro fai o che titolo di studio hai conseguito, se sei ricco, apolide, vegano? E rispondiamoci: mi importa se hai coraggio di amare, se sai essere onesto, se ti consenti all’errore, se sai chiedere scusa, allora sarai uno di quegli uomini con i quali avrò piacere di sorridere e chissà, forse, smentendo le mie convinzioni, scenderà un dio dal cielo senza paura che gli si vogliano rubare le chiavi del suo regno, scenderà per bere un bicchiere di vino con noi, scoprirà di non sentirsi più solo, smetterà di giudicare, desidererà davvero di essere uomo tra gli uomini senza dover morire, risorgere e ascendere al regno perché è qui che si può essere felici senza tutta quella feroce fatica, senza croci e senza re.

