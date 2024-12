Savona. È iniziata questa mattina a Palazzo Sisto la visita del presidente della Regione Liguria Marco Bucci a Savona. Si tratta del primo degli incontri programmati da Bucci sul territorio a cui ne seguiranno altri per fare il punto sulle principali tematiche. Oggi (16 dicembre) il presidente Bucci è stato accolto alle 9 dal sindaco Marco Russo per un confronto dettagliato sulle priorità e le sfide future della città. A cominciare dal no netto, come già ribadito più volte, al rigassificatore.

Dopo una passeggiata nel centro storico, il presidente Bucci si è spostato nella sede dell’Unione Industriali di Savona, incontrando insieme all’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti, i rappresentanti degli industriali e i player economici della provincia. La mattinata si è conclusa nella Sala Consiliare della Provincia di Savona, dove il presidente Bucci ha ascoltato in plenaria i sindaci del Savonese. Tra i temi emersi nella mattina: nuove infrastrutture e il potenziamento di quelle già esistenti, lo sviluppo della portualità dei porti di Savona-Vado, il contrasto al dissesto idrogeologico, l’ambiente, la sostenibilità e l’area di crisi complessa.

Insomma molteplici gli interventi dei sindaci, che hanno posto all’attenzione del presidente le problematiche riguardanti il proprio territorio: “Ho chiesto al presidente che l’ex area Acna venga riutilizzata a fini industriali. Insomma ho ribadito a Marco Bucci che sia attenzione sull’argomento e che ci venga data la possibilità di rendere di nuovo utilizzabili queste aree”, afferma il sindaco di Cengio, Francesco Dotta.

A proposito di infrastrutture, il sindaco di Cosseria ha messo alla luce diverse problematiche riguardo i treni. Il primo cittadino, Roberto Molinari, ha chiesto così un potenziamento delle carrozze dei treni pendolari della tratta Ventimiglia-Torino e un maggiore sostegno alle persone con disabilità.

“I regionali veloci da Ventimiglia a Torino vengono usati moltissimo, soprattutto tra il venerdì e la domenica, dai residenti in basso Piemonte e quelli della Valbormida. Tanti giovani rimangono in piedi durante il viaggio perché sono pieni, ci vorrebbe un ampliamento della carrozze”, spiega il sindaco.

Marco Bucci incontra i sindaci savonesi a Palazzo Nervi

“Bisogna anche agevolare gli spostamenti per le persone disabili”, aggiunge. Il sindaco propone anche di migliorare l’offerta turistica anche grazie all’appoggio di diverse associazioni: “Il Monferrato è diventato patrimonio Unesco, perché i nostri territori no?”.

“Bisogna chiedere ausilio alle associazioni per la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali. Il turismo porta soldi e deve farlo anche nell’entroterra, il turismo è un aiuto essenziale per la vita delle medio-piccole comunità e va incentivato”.

“Io ho chiesto supporto al governatore in merito ad alcune problematiche che si riscontrano in vari comuni: come la fibra ottica che è diventata un problema di sicurezza stradale. Gli scavi non sono mai stati più ripristinati come avrebbero dovuto essere”, spiega il sindaco di Stella.

“Inoltre esiste la problematica dei parchi eolici, ci vengono propinati dal governo i progetti ma non ci viene chiesto se siamo interessati o meno all’installazione”, afferma Andrea Castellini.

“Entrambi i problemi sono da risolvere – afferma Bucci – per quanto riguarda i parchi eolici, l’ultima parola spetta sempre al sindaco. Per le fibre ottiche ho avuto lo stesso problema a Genova e sono d’accordo che va risolto”.

“Tre sono per noi le priorità che affronteremo da subito – ha ribadito Bucci – le infrastrutture, la sanità, il lavoro. Tutto quello che è connesso a questi macro temi avrà la massima priorità”. Per quanto riguarda il sistema sanitario, il presidente della Regione Liguria ha detto che “serve una sanità dei 15 minuti, cioè ospedali di comunità raggiungibili in questo lasso di tempo. E’ questo l’unico modo per garantire un’alta qualità della vita in Provincia di Savona. A questo proposito serve un grande presidio territoriale: non bisogna chiudere nulla, ma distribuire le strutture sul territorio, per avere molteplici accessi e indirizzare i cittadini nel luogo migliore”.

Il presidente parla di un miglioramento della sanità ligure su più fronti, il principale però parte dai medici di famiglia: “Noi avremo molto bisogno di queste figure per migliorare la sanità per come la percepisce il cittadino – spiega – il medico di famiglia è il primo front end e su questo dobbiamo migliorare. I servizi vanno mantenuti e migliorati ed evitare di aumentare i costi”.

“A fine anno non ci sarà più il buco sulla sanità, sarà azzerato ed è stato azzerato come si azzerano i buchi. Si azzera senza ridurre il servizio, altrimenti sono capaci tutti. Bisogna imparare a fare lo stesso servizio spendendo meno e trovando le risorse per poterlo finanziare diversamente”, spiega Bucci.

Anche il casello per l’ospedale San Paolo è fattibile ed è da inserire tra le priorità infrastrutturali, come l’autostrada Carcare–Predosa. “Questo progetto è tra le priorità e lo finanzieremo per poter fare il PTFE (progetto di fattibilità tecnico economico) per la fine del 2025. In questo modo daremo al Ministero le competenze per parlare con Autostrade e far fare il lavoro”, afferma il presidente.

Nel pomeriggio, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci si sposterà in Val Bormida, prima nella biblioteca civica di Cairo Montenotte e poi in visita alle principali aziende dell’area di crisi complessa del Savonese, in particolare quelle realtà recentemente colpite dal maltempo. “Tra poco mi recherò su per vedere come procede il tutto dopo l’alluvione. Per la provincia di Savona per i danni abbiamo chiesto 102 milioni ma non sappiamo ancora quando ci verranno finanziati i soldi dal governo ( la richiesta dello stato di emergenza). Vedete il problema dell’autonomia differenziata è proprio questo. Noi chiediamo ‘autonomia sulla protezione civile proprio per poter lavorare immediatamente sui lavori di ripristino e su quelli miglioramento. Ma anche per poter aiutare subito le persone in difficoltà e rimborsare i comuni”, afferma Bucci.

Ma il presidente ha già aperto ad ulteriori incontro con il territorio: “Li faremo mensilmente, prossima settimana andrò a Spezia. Li faremo in tutti e quattro le province”, conclude.