Brovida firma la vittoria della Carcarese contro il Finale: “Importantissima per dare un segnale: per dire che ci siamo”

Finale Ligure. La Carcarese espugna il Felice Borel di Finale grazie alla rete nel finale di Gabriele Brovida. Tre punti fondamentali per chiudere il 2024 al primo posto e rialzarsi dalle due sconfitte consecutive.

”Oggi era importantissimo dare un segnale per dire che ci siamo – dichiara l’attaccante biancorosso al sito societario -. Con il Millesimo abbiamo fatto una prestazione non all’altezza e oggi dovevamo riscattarci. Sono contento di aver contribuito con il gol e aver portato a casa i tre punti, anche perché l’ultima sconfitta non è stata emotivamente semplice“.

“Fin qui la stagione è stata molto positiva, abbiamo sicuramente tanto da migliorare. Cercheremo in queste vacanze di riposarci e di farci trovare pronti nel 2025”, chiosa.