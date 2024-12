Bper Rari Nantes Savona vittoriosa in trasferta sulla Roma Vis Nova

Monterotondo. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto, oggi pomeriggio, con la Roma Vis Nova, nella piscina Roghi di Monterotondo, l’incontro valevole per la decima giornata della regular season del campionato di Serie A1. 12 a 6 è stato il risultato finale in favore dei savonesi che hanno saputo sempre tenere il controllo della partita imponendosi con un perentorio ultimo parziale di 0 a 6.

Il prossimo impegno della Bper Rari Nantes Savona sarà ancora in campionato, sabato 21 dicembre, con l’undicesima giornata della regular season nella piscina Zanell” di Savona. I biancorossi affronteranno l’Onda Forte. L’incontro avrà inizio alle ore 15.

Il tabellino:

Roma Vis Nova – Bper Rari Nantes Savona 6-12

(Parziali: 1-4, 1-1, 4-1, 0-6)

Roma Vis Nova: Correggia, Ciotti, Poli 1, Agnolet, Di Corato, Grossi, Penava 2, Salipante, Viskovic 1, Smiljevic 2, Spione, Antonucci, Castrucci. All. Alessandro Calcaterra.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Damonte 1, Figlioli 2, Occhione 2, Rizzo 2, Merkulov 3, Bruni 2, Erdelyi, Guidi, Patchaliev, Gullotta, Da Rold, Cora. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Raffaele Colombo (Maslianico) e Francesco Romolini (Sesto Fiorentino). Delegato Fin: Massimiliano Caputi (Roma).

Note. Superiorità numeriche: Roma Vis Nova 1 su 7 più 1 rigore realizzato, Savona 8 su 12.

Usciti per tre falli: nessuno. Nel quarto tempo è stato ammonito per proteste Angelini.