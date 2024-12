Bper Rari Nantes Savona, oggi la sfida con l’Olympiacos per il primato

Savona. Oggi, martedì 3 dicembre alle ore 18.00, la Bper Rari Nantes Savona affronterà la sua terza partita in casa in campo europeo, nella piscina “Zanelli” di Savona, con i greci dell’Olympiacos SFP nell’incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo D della seconda fase denominata Group Stage della Champions League 2024/2025.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Nenad Peris (Croazia) e Gyorgy Kun (Ungheria). Il Delegato Len sarà Paulo Ramos (Portogallo).

Sono a disposizione i biglietti al costo di euro 15,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.

La locandina