Bper Rari Nantes Savona, il sorteggio dei gironi dei quarti di finale: ecco le avversarie

Savona. Si sono svolti oggi a Zagabria i sorteggi dei gironi dei quarti di finale della Champions League maschile di pallanuoto 2024/2025.

I biancorossi allenati da Alberto Angelini sono stati sorteggiati nel Girone B, sicuramente un girone di ferro, con i campioni d’Europa in carica, gli ungheresi del Ferencvaros ex squadra dai savonesi Damonte e Merkulov, con gli spagnoli del Zodiac CNA Barceloneta e con i romeni del CSM Oradea.

Il Girone A è composto dai serbi del Novi Beograd, dai croati dello Jadran Spalato, dai francesi del Marsiglia e dai greci dell’Olympiacos.

Si giocherà nelle seguenti date con incontri di andata e ritorno:

1° incontro: 4/5 Febbraio 2025

2° incontro. 25/26 Febbraio 2025

3° incontro: 18/19 Marzo 2025

4° incontro: 1/2 Aprile 2025

5° incontro: 22/23 Aprile 2025

6° incontro: 13/14 Maggio 2025

Le prime due classificate in ogni girone giocheranno la final four in programma a Malta dal 30 maggio al 1 giugno 2025.