Savona. Avanti per tre tempi, la Bper Rari Nantes Savona viene raggiunta nel finale dall’Olympiacos per poi cedere ai rigori, vedendo così sfumare la possibilità di chiudere al primo posto il proprio girone.

L’incontro, giocato ieri sera ella piscina “Zanelli” di Savona davanti a quasi quattrocento spettatori, era valevole per la sesta giornata del Group Stage della Champions League; 14 a 11 è stato il risultato finale in favore dell’Olympiacos dopo i tiri di rigore.

I tempi regolamentari erano terminati sull’11 pari. La partita è stata sempre condotta dai savonesi. La svolta è arrivata a 3 minuti e 49 secondi dalla fine della partita, con il Savona in vantaggio 11 a 8, quando gli arbitri hanno espulso per brutalità Pietro Figlioli. A nulla sono valse le proteste della panchina savonese. Il Savona ha dovuto subire un tiro di rigore e l’inferiorità numerica fino alla fine dell’incontro. Così a 17 secondi dalla fine Papanastasiou ha agguantato il pari che ha portato le squadre ai rigori. I tiri di rigore hanno visto tre realizzazioni per i greci e nessun gol per i savonesi.

Afferma il vicepresidente e direttore sportivo, Giuseppe Gervasio: “Grandissima partita della Rari che purtroppo è stata decisa dalla valutazione data dagli arbitri sull’espulsione di Figlioli. Se il nostro giocatore aveva commesso un fallo andava usato lo stesso metro di giudizio utilizzato per la precedente espulsione definitiva di Kakaris. Purtroppo così non è stato e con l’uscita di Figlioli l’Olympiacos ha potuto agguantare il pareggio. Accettare questa sconfitta è veramente difficile”.

Con questa vittoria la Rari conclude il girone al secondo posto e si qualifica per i quarti di finale della Champions League. L’11 dicembre si svolgerà il sorteggio e si conosceranno le prossime avversarie del Savona. Le squadre qualificate sono Novi Beograd e Oradea per il Girone A, Ferencvaros e Jadran Spalato per il Girone B, Barceloneta e Marsiglia nel Girone C.

guarda tutte le foto 58



Champions League: Bper Rari Nantes Savona vs Olympiacos SFP

Il prossimo impegno per i biancorossi allenati da Alberto Angelini sarà con la nona giornata della regular season del campionato di Serie A1 in programma sabato 7 dicembre nella piscina “Zanelli” di Savona con il C.N. Posillipo. L’incontro avrà inizio alle ore 15.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Olympiacos SFP 11-14 d.t.r.

(Parziali: 3-2, 3-3, 4-2, 1-4)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Damonte 2, Figlioli 3, Occhione, Rizzo 1, Merkulov 1, Bruni 2, Erdelyi, Guidi, Patchaliev 2, Cora, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Olympiacos SFP: Zerdevas, Loncar 1, Gkillas 1, Genidounias 2, Fountoulis, Dimou 3, Zalanki, Buslje, Alafragkis 2, Kakaris, Nikolaidis 1, Papanastasiou 1, Tzortzatos. All. Hrvoje Koljanin.

Arbitri: Nenad Peris (Croazia) e Gyorgy Kun (Ungheria). Delegato: Paulo Ramos (Portogallo).

Note. Superiorità numeriche: Savona 1 su 3, Olympiacos 5 su 16 più 2 rigori realizzati.

Usciti per tre falli: nessuno. A 3’14” dalla fine del 1° tempo è stato espulso per gioco scorretto Kakaris (O). A 3’49” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per gioco violento Figlioli (S).

Sequenza dei tiri di rigore: Zalanki gol, Merkulov parato, Fountoulis gol, Occhione parato, Papanastasiou gol, Rocchi parato.