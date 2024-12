“Botti? No Grazie”, a Ceriale l’iniziativa per tutelare gli animali domestici e selvatici

Ceriale. Non solo la consueta ordinanza anti-botti che sarà in vigore a ridosso della notte di San Silvestro, quest’anno, infatti, l’amministrazione comunale di Ceriale ha voluto organizzare una iniziativa di sensibilizzazione civica e pubblica dal titolo: “Botti? No Grazie – Festeggiare senza spaventare”, in programma presso la sala polivalente di via Primo Maggio venerdì 27 dicembre, alle ore 17.00.

La conferenza avrà al centro del dibattito gli effetti sulla salute e sul comportamento degli animali domestici e selvatici prodotti dai botti di Capodanno e dai fuochi artificiali.

L’evento vedrà i saluti del sindaco Marinella Fasano e della consigliere comunale delegata al benessere degli animali Nadia Ligustro; a seguire Jimmy Dotti, presidente della federazione ambulanze veterinarie Italia, presenterà un primo resoconto delle attività svolte sul territorio, ricordando che il Comune di Ceriale ha siglato una apposita convenzione per garantire un servizio gratuito di intervento e soccorso agli animali domestici dei cittadini cerialesi.

Seguiranno gli interventi di Daniela Balli, educatrice cinofila, e del dott. Nicolò Pareto, medico veterinario.

“Non utilizzare botti e petardi rumorosi rappresenta un segnale di civiltà e sensibilità sia verso i nostri amici animali quanto verso la stessa comunità locale” hanno sottolineato il sindaco Marinella Fasano e la consigliere Nadia Ligustro nel presentare l’iniziativa.