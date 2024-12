Borgio Verezzi, consegnati i “Baronetti” e le “Menzioni speciali” del Barone Rampante al teatro Gassman

Borgio Verezzi. Al Teatro Gassman di Borgio Verezzi si è tenuta la consueta cerimonia per la consegna dei “Baronetti” e delle “Menzioni speciali” assegnati ai ragazzi che si sono distinti meritevolmente nelle attività artistiche dell’associazione teatrale di Borgio Verezzi nel 2024.

Quest’anno i riconoscimenti della compagnia del “Barone Rampante” sono stati ben 47 (20 “Baronetti” e 27 “Menzioni speciali”) e hanno riguardato:

“Sogno di una notte di mezza estate”

Spettacolo teatrale e progetto formativo a cura di Carlo Orlando Eva Cambiale e Claudia Monti “Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale a cura di Andrea Nicolini e Eva Cambiale “Giovani attori in scena”

Laboratorio di teatro-danza a cura di Claudia Monti “Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale a cura di Sarah Pesca “Io credo nelle fate”

Laboratorio teatrale a cura di Iacopo Ferro e Gaia De Giorgi.

A consegnare i premi sono stati alcuni docenti dei corsi, in particolare Andrea Nicolini e Claudia Monti. Hanno presentato la serata Nina Canfora e Davide Gavini (ora allievo della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine).

Ma la vera novità della serata è stata lo spettacolo teatrale “Gli innamorati”, breve adattamento originale dall’omonima commedia di Carlo Goldoni a cura dei ragazzi della Compagnia del Barone Rampante diretti e affiancati dagli ex allievi Iacopo Ferro, attore ora diplomato alla Scuola di Recitazione del teatro Stabile di Torino, Gaia Capelli e Gaia De Giorgi allieve attrici adesso rispettivamente del teatro Stabile del Veneto e del teatro Nazionale di Genova. Un passaggio del testimone tra le nuove generazioni insomma, che possa essere di buon auspicio per il loro futuro o semplicemente un segno di continuità nel nome dell’amore del teatro.

In scena quindi con Iacopo Ferro, Gaia De Giorgi e Gaia Capelli: Irene Vignola, Edoardo Canale, Elia Farinazzo, Francesco Arecco, Gioia Crippa, Francesca Bianco-Tonetti. Scene di Nina Canfora e Anita Gallo, Francesca Bianco-Tonetti e Francesco Arecco ( da un’idea di Gabriele Resmini). Luci Michele Abrate, fonica Daniel Tonetti.

Presenti in una sala, gremita di un folto pubblico di tutte le età, gran parte dell’amministrazione comunale, da sempre sostenitrice dell’associazione, nelle persone del sindaco Renato Dacquino, del vicesindaco Pierluigi Ferro e dei consiglieri Sonia Garofalo e Anna Maria Porrini.

Ecco, di seguito, tutti i riconoscimenti:

Menzione speciale 2024

“Sogno di una notte di mezza estate”

Spettacolo teatrale e progetto formativo

a cura di Carlo Orlando, Eva Cambiale e Claudia Monti

rilasciata a Angelica Girello

Menzione speciale 2024

“Sogno di una notte di mezza estate”

Spettacolo teatrale e progetto formativo

a cura di Carlo Orlando, Eva Cambiale e Claudia Monti

rilasciata a Matteo Alienda

Baronetto 2024

“Sogno di una notte di mezza estate”

Spettacolo teatrale e progetto formativo

a cura di Carlo Orlando, Eva Cambiale e Claudia Monti

rilasciato a Elia Farinazzo

Baronetto 2024

“Sogno di una notte di mezza estate”

Spettacolo teatrale e progetto formativo

a cura di Carlo Orlando, Eva Cambiale e Claudia Monti

rilasciato a Eleonora Oberto

Baronetto 2024

“Sogno di una notte di mezza estate”

Spettacolo teatrale e progetto formativo

a cura di Carlo Orlando, Eva Cambiale e Claudia Monti

rilasciato a Francesca Bianco-Tonetti

Baronetto 2024

“Sogno di una notte di mezza estate”

Spettacolo teatrale e progetto formativo

a cura di Carlo Orlando, Eva Cambiale e Claudia Monti

rilasciato a Sofia Calli

Baronetto 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Andrea Nicolini

rilasciato a Francesca Bianco-Tonetti

Baronetto 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Andrea Nicolini

rilasciato a Matteo Alienda

Baronetto 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Andrea Nicolini

rilasciato a Sofia Calli

Menzione speciale 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Andrea Nicolini

rilasciata a Francesco Arecco

Menzione speciale 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Andrea Nicolini

rilasciata a Gisella Panizza

Menzione speciale 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Andrea Nicolini

rilasciata a Matilde Rubado

Menzione speciale 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Andrea Nicolini

rilasciata a Micol Frascherelli

Baronetto 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Eva Cambiale

rilasciato a Edoardo Canale

Baronetto 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Eva Cambiale

rilasciato a Nina Canfora

Baronetto 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Eva Cambiale

rilasciato a Alex Gentile

Baronetto 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Eva Cambiale

rilasciato a Giorgia Pastorino

Baronetto 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Eva Cambiale

rilasciato a Vittorio Sasso

Baronetto 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Eva Cambiale

rilasciato a Celeste Peccenati

Baronetto 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Eva Cambiale

rilasciato a Bianca Cammareri

Menzione 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Eva Cambiale

rilasciata a Maddalena Ottolia

Menzione 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Eva Cambiale

rilasciata a Elia Farinazzo

Menzione 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Eva Cambiale

rilasciata a Eleonora Oberto

Baronetto 2024

“Io credo nelle fate”

Laboratorio teatrale

a cura di Iacopo Ferro e Gaia De Giorgi

rilasciato a Aurora Mileto

Baronetto 2024

“Io credo nelle fate”

Laboratorio teatrale

a cura di Iacopo Ferro e Gaia De Giorgi

rilasciato a Francesca Bianco-Tonetti

Menzione Speciale 2024

“Io credo nelle fate”

Laboratorio teatrale

a cura di Iacopo Ferro e Gaia De Giorgi

rilasciata a Carlotta Camboni

Menzione Speciale 2024

“Io credo nelle fate”

Laboratorio teatrale

a cura di Iacopo Ferro e Gaia De Giorgi

rilasciata a Arturo Francesco Alario

Menzione Speciale 2024

“Io credo nelle fate”

Laboratorio teatrale

a cura di Iacopo Ferro e Gaia De Giorgi

rilasciata a Violetta Klaus

Menzione Speciale 2024

“Io credo nelle fate”

Laboratorio teatrale

a cura di Iacopo Ferro e Gaia De Giorgi

rilasciata a Gioia Crippa

Baronetto 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio di teatro-danza

a cura di Claudia Monti

rilasciato a Vittorio Sasso

Baronetto 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio di teatro-danza

a cura di Claudia Monti

rilasciato a Francesca Bianco-Tonetti

Menzione speciale 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio di teatro-danza

a cura di Claudia Monti

rilasciata a Celeste Peccenati

Menzione speciale 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio di teatro-danza

a cura di Claudia Monti

rilasciata a Aurora Costa

Menzione speciale 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio di teatro-danza

a cura di Claudia Monti

rilasciata a Perla Michelini

Menzione speciale 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio di teatro-danza

a cura di Claudia Monti

rilasciata a Pietro Michelini

Menzione speciale 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio di teatro-danza

a cura di Claudia Monti

rilasciata a Caterina Bussa

Menzione speciale 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio di teatro-danza

a cura di Claudia Monti

rilasciata a Eleonora Oberto

Menzione speciale 2024

“Giovani attori in scena”

Laboratorio di teatro-danza

a cura di Claudia Monti

rilasciata a Bianca Cammareri

Baronetto 2024

“Piccola attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Sarah Pesca

rilasciato a Mia Saracino

Baronetto 2024

“Piccola attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Sarah Pesca

rilasciato a Sara Scaramozzi

Menzione 2024

“Piccola attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Sarah Pesca

rilasciata a Loris Ceka

Menzione 2024

“Piccola attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Sarah Pesca

rilasciata a Pietro Lo Presti

Menzione 2024

“Piccola attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Sarah Pesca

rilasciata a Veronica Pallaro

Menzione 2024

“Piccola attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Sarah Pesca

rilasciata a Gregorio Codias

Menzione 2024

“Piccola attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Sarah Pesca

rilasciata a Alex Giuni

Menzione 2024

“Piccola attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Sarah Pesca

rilasciata a Davide Ottonello

Menzione 2024

“Piccola attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Sarah Pesca

rilasciata a Emma Tagliapietra.