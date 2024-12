Borghetto, travolge un motociclista e si dà alla fuga: denunciato pirata della strada

È accaduto ieri mattina verso le ore 10:20 a Borghetto Santo Spirito in Largo Liguria. Un motociclista residente a Balestrino è stato investito dal conducente di un autoveicolo che proveniva da via per Pineland. Il centauro, dopo l’urto con la vettura, è caduto rovinosamente a terra senza essere soccorso dal suo investitore, un uomo residente a Rivoli di 86 anni, il quale nonostante si fosse accorto dell’investimento si è dato alla fuga.

Le indagini della polizia locale, prontamente intervenuta per il rilevamento dell’incidente stradale, hanno consentito di identificare l’uomo grazie anche all’ausilio del sistema di videosorveglianza e alla deposizione di un testimone oculare.

L’anziano conducente dell’auto è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e fuga, con il ritiro della patente di guida. L’investitore, inoltre, è stato sanzionato per omessa precedenza.

La persona coinvolta nel sinistro, dopo essere stata soccorso da personale sanitario e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.

“Ancora una volta – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – il nostro Comando si distingue per professionalità e tempi di reazione anche grazie agli investimenti degli ultimi anni nell’ammodernamento degli impianti di videosorveglianza e nella formazione degli agenti”.