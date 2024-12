Borghetto Santo Spirito, al via la campagna contro lo spreco alimentare nelle scuole

Borghetto Santo Spirito. L’assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Borghetto S. S. ha organizzato un incontro rivolto alle famiglie che utilizzano il servizio di refezione scolastica, sui temi dello spreco alimentare e del recupero, in programma domani, mercoledì 11 dicembre 2024, alle ore 15:00, presso la Scuola di Via Trilussa.

Il pomeriggio, che si svolgerà con la presenza degli Esperti individuati dalla Ditta CIRFOOD, affidataria della gestione della mensa scolastica, si inserisce tra le attività previste dal Comune per favorire l’accrescimento della cultura della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, nel solco degli Obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Nell’occasione verrà consegnata ai presenti la sacca “Aiutaci a ridurre lo spreco”, con la quale i ragazzi potranno recuperare pane, frutta o merende distribuite a mensa e non consumate, per portare il cibo a casa e consumarlo.

Il pomeriggio sarà anche l’occasione per illustrare all’utenza alcune novità del servizio refezione, avviate con l’anno scolastico in corso , quali le APP MENU’ CHIARO e FOOD AND FUN, per conoscere gli stili ed i comportamenti alimentari più corretti, i consigli alimentari degli Esperti nutrizionisti, l’origine delle materie prime e la riduzione dello spreco, anche attraverso giochi pensati per i più piccoli, che potranno apprendere giocando.

“L’importanza di una sana alimentazione e la lotta allo spreco alimentare costituiscono un obiettivo raggiungibile anche attraverso campagne come questa, volta a far conoscere le abitudini da adottare per alimentarsi in modo corretto, evitando di produrre sprechi e cercando di recuperare i cibi non consumati”, ha detto l’assessore Celeste Lo Presti.