Borghetto, pubblicata la graduatoria del bando affitti. Canepa: “Grazie ai 175mila euro stanziati dal Comune soddisfatte tutte le domande”

Borghetto Santo Spirito. Il Comune di Borghetto Santo Spirito ha pubblicato al graduatoria del bando affitti, che prevedeva l’assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione alle famiglie in situazione di disagio economico.

“Tutte e 136 le richieste pervenute – spiega il sindaco Giancarlo Canepa – sono state soddisfatte grazie ai 175 mila euro di risorse comunali (quest’anno, purtroppo, non son giunti finanziamenti da parte della Regione). Abbiamo messo a disposizione la cifra più alta di sempre per andare incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà e prevenire il più possibile le problematiche legate alle situazioni di emergenza abitativa causate da morosità per problemi economici”.

La graduatoria è visionabile qui. Per motivi di riservatezza i contributi sono riferiti al numero di protocollo con il quale sono state registrate le domande da parte degli utenti.