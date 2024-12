Borghetto, al via la potatura di circa 90 palme Washingtonia

Borghetto Santo Spirito. Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito per la tutela del verde pubblico e dell’arredo urbano cittadino

In questi giorni inizieranno i lavori di potatura di circa 90 esemplari di palma Washingtonia presenti in varie zone del paese ma per lo più situate lungo corso Europa (via Aurelia). Gli interventi dovrebbero terminare entro le feste di Natale.

“Già nel 2022 le stesse palme erano state oggetto di un radicale intervento di potatura ed accurata pulizia del fusto, molto apprezzato dai turisti ed i commercianti della zona – ricorda Paolo Erre, consigliere delegato al verde pubblico – Nell’ottica di mantenere alto il livello di manutenzione di tali alberature, si è programmato un ulteriore passaggio di sfoltitura delle numerose palme presenti, visti i riflessi importanti sia sulla sicurezza dei pedoni che dell’intera viabilità”.

Tale tipologie di interventi rientrano nel piano comunale di ordinaria e straordinaria manutenzione delle alberature ad alto ed altissimo fusto, periodicamente aggiornato dall’ufficio ambiente comunale.