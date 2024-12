Savona batte Bolzanetese 2 a 0: Piu e Cherchez ma anche tante occasioni e tre goal annullati

Bolzanetese 0 – Savona 2 (70′ Piu, 89′ Cherchez)

94′ Finisce qui! Quinta vittoria consecutiva per il Savona che supera il “test di livello” e si prepara al meglio al big match di domenica prossima contro il Masone.

90′ Quattro minuti di recupero.

89′ Il Savona la chiude. Signori riceve tutto solo. Verticalizza per Cherchez. Rasoiata a fil di palo! Esce Briano, entra Doci.

86′ Bolzanetese in 9. Espulso Corelli forse per eccesso di proteste. Probabilmente è stato espulso anche un componente della panchina.

83′ Briano parte prima della metà campo alle spalle dei difensori, quindi in posizione regolare, e si invola verso la porta. Viene recuperato da un avversario. Poi la palla la fa sua Signori a rimorchio, che tenta il dribbling ma viene atterrato. Punizione appena fuori dalla lunetta. Para però Balbi.

77′ Cherchez per Rignanese nel Savona. Poco dopo, Incorvaia per Damonte.

75′ Terzo goal annullato al Savona! Legnata da fuori di Carro Gainza. Balbi respinge, Briano come un falco insacca. Alza il braccio il direttore di gara, che segnala una posizione di fuorigioco.

70′ Piu! Savona in vantaggio! Palla messa al centro. Piu colpisce, palo, la palla gli ritorna tra i piedi e segna da due passi. Nel frattempo, Signori per Salis. In precedenza, Bolzanetese pericolosa con Bonara in proiezione offensiva, tiro ravvicinato all’altezza del secondo palo. Parata di Bova.

69′ Savona ancora vicino al goal. Punizione messa al centro, sponda di Salis, Rignanese colpisce da due passi in allungo ma manda fuori. Nel frattempo, Fancellu per Gaggero.

67′ Schirru conduce in verticale, Papiri lo insegue e in scivolata commette un fallo punito con l’ammonizione.

65′ Ora con la superiorità numerica è ancora di più una partita a una porta.

63′ Ancora un goal annullato al Savona. Grande azione di Colombo sulla destra. Assist al centro. Rignanese spedisce sulla traversa. Piu sulla ribattuta insacca ma l’arbitro invalida la rete probabilmente per un tocco di mano.

61′ Inizia a piovere con maggiore insistenza al Begato 9.

59′ Bel cross di Colombo al centro. Rignanese segna di testa ma l’arbitro annulla. Probabilmente un fallo in attacco. Federico Papiri per Russo nella Bolzanetese.

57′ Il Savona batte una punizione veloce con Carro che serve Garbini nel cuore dell’area. Tiro fuori. La Bolzanetese protesta perché l’arbitro avrebbe dovuto fischiare. Ammonito Manca per proteste.

49′ Fallo a centrocampo di Pisano su Carro Gainza. Secondo giallo, Bolzanetese in 10!

47′ Parte forte il Savona. Bomba di Briano dal limite dell’area. Balbi respinge con i pugni. Per poco la palla non finisce tra i piedi di Rignanese per una ribattuta che col portiere a terra sarebbe stata goal con ogni probabilità.

45′ Si riparte. Nessun cambio nelle due formazioni.

Secondo tempo

45′ Niente recupero. Finisce a reti bianche un primo tempo in cui il Savona avrebbe meritato il vantaggio per le occasioni create.

44′ Numero di Briano che ne salta due in un colpo, tiro dalla distanza deviato. Il pallone si impenna e poi finisce sul fondo.

42′ Salis apre per Gaggero che tenta il dribbling ma Ouattara difende bene col corpo e sventa la minaccia.

41′ Ancora Savona. Garbini mette al centro un fallo laterale, sponda di Piu, girata di Damonte. Conclusione debole, para Balbi.

39′ La Bolzanetese rischia ancora di capitolare, ma Balbi non si fa sorprendere da un colpo di tacco ravvicinato di Piu.

38′ Savona vicino al goal. Garbini si infila come un coltello tra le maglie degli avversari servendo rasoterra al centro dell’area Piu che fa la sponda. Il difensore argentino tira da ottima posizione ma centrale, para Balbi. Giocata verticale rasoterra per le due boe che il Savona sta provando.

36′ Schirru dalla linea di fondo mette al centro un pallone pericoloso ma Bonara è bravissimo nel leggere la traiettoria e rifugiarsi in angolo. Corner che poi il Savona non riesce a sfruttare.

33′ Grande imbucata rasoterra di Briano per l’inserimento di Salis. Provvidenziale l’intervento a spazzare di un difensore quando la palla stava per finire nei piedi del centrocampista, che si sarebbe trovato da solo davanti al portiere.

32′ Fallo di Pisano su Damonte sanzionato con il cartellino giallo.

31′ Punizione battuta direttamente nel cuore dell’area dalla Bolzanetese. Bova esce e la fa sua.

29′ Ci prova da fuori Piu. Balbi para a terra. Savona decisamente più propositivo con la Bolzanetese che fatica a stazionare con costanza nell’area avversaria. Ma gli orange sembrano in grado di poter far male con fiammate repentine.

28′ Ancora Savona che approfitta di un pallone perso sulla trequarti dalla Bolzanetese. I biancoblù sfruttano però male il 4 vs 3 creatosi non riuscendo ad andare alla conclusione.

27′ Briano, in sordina fino a questo momento, riesce a ricevere palla tra le linee, condurre e calciare dal limite. Torrisi si immola murando la conclusione.

26′ Ci prova ancora Carro Gainza da fuori. Tiro che finisce sul fondo con Rignanese che aveva provato ad avventarsi sul pallone per deviarlo in rete.

22′ Carro Gainza calcia dalla distanza. Pallone non tanto angolato ma Balbi lo vede spuntare in ritardo ma riesce comunque a respingere.

20′ Bella apertura di tacco di Piu. Cross teso perfetto di Damonte. Rignanese è però leggermente avanti rispetto alla traiettoria e il massimo che riesce a fare è colpire di testa mandando alto.

17′ Manca calcia alta la punizione. Pericolo scampato per i biancoblù.

16′ Ouattara prova l’azione personale al limite dell’area e viene steso. Punizione dal limite per la Bolzanetese.

11′ Il Savona prova a badare al sodo: Schirru centralmente fa partire un lancio lungo verticale a cercare Rignanese nell’area piccola. Bella iniziativa che coglie di sorpresa la difesa locale ma non un attento Balbi, che blocca nei pressi della linea di porta anticipando l’attaccante.

7′ Nota tattica: sembrano molto precisi i compiti di marcatura assegnati da mister Monaco. Cosentino e Torrisi incollati a Piu e Rignanese. Bonara da libero a coprire le spalle.

4′ Bello sviluppo del Savona sulla destra con Salis in area che scodella per Briano. Il fantasista defilato ma in buona posizione calcia alto.

3′ Damonte respinge centralmente un lancio dei padroni di casa. Russo dal limite dell’area calcia. Palla agevole per Bova.

Nota tattica: Cola propone la doppia prima punta, con Briano ad agire alle spalle. Modulo 3-4-1-2.

1′ Si parte. Savona al gran completo. Unica assenza in distinta quella dell’attaccante Gabriele Romano.

Primo tempo

Savona: 1 Bova, 2 Gaggero, 3 Damonte, 4 Schirru, 5 Garbini, 6 Colombo, 7 Briano, 8 Carro Gainza, 9 Rignanese, 10 Salis, 11 Piu. A disposizione: 12 Fois, 13 Apicella, 14 Mata, 15 Incorvaia, 16 Fancellu, 17 Doci, 18 Signori, 19 Berruti, 20 Cherchez. Allenatore: Emanuele Cola.

Bolzanetese: 1 Balbi, 2 Corelli, 3 Pisano, 4 Torrisi, 5 Cosentino, 6 Bonara, 7 Ouattara, 8 Montarsolo, 9 Russo, 10 Manca, 11 Bei. A disposizione: 12 Crovato, 13 Papiri Luca, 14 Papiri Federico, 15 Grandoni, 16 Pesce, 17 Santini, 18 Rotunno, 19 Comparini, 20 Rossi. Allenatore: Giovanni Monaco.

Arbitro: Alex Romeo di La Spezia

Partita di cruciale importanza per il Savona. Qui l’anteprima al match odierno contro i genovesi, che hanno solo due punti in meno rispetto agli Striscioni.