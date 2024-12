Bolzanetese Virtus, mister Monaco: “Savona squadra più forte affrontata, ma nostro rosso esagerato”

La Bolzanetese Virtus è tra le new entry del Girone B della Prima Categoria. La squadra di mister Giovanni Monaco ha iniziato bene il campionato collezionando cinque vittoria, una sconfitta e quattro pareggi. Un ruolino di marcia in cui spiccano la vittoria contro il Masone e il pareggio contro la Campese. La seconda sconfitta è arrivata sabato per 2 a 0 contro il Savona.

“Il Savona è stato la squadra più forte che abbiamo incontrato. Da quando ha fatto mercato ha svoltato e in tutta la rosa è di categoria superiore. Nel primo tempo abbiamo comunque avuto tre o quattro occasioni disputando la partita che avevamo preparato. Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, che hanno fatto una partita splendida”.

Ai punti avrebbe meritato qualcosa in più il Savona, ma la partita è cambiata dopo l’espulsione assurda di Pisano. Anche a detta dei loro dirigenti era esagerato. Poi potrei dire che uno dei loro tre goal annullati era regolare. Ma la partita era stata decisa da un episodio che fa male, un’espulsione per una gamba tesa non si è mai vista“.

“Non abbiamo perso meritatamente, perché abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Ce la siamo giocata apertamente nel primo tempo. Il nostro obiettivo è fare un campionato tranquillo. I playoff non sono mai stati un obiettivo, dopo la partita di oggi proveremo a stare attaccati a quella zona lì“.

“Ne veniamo da due anni nel Girone “C” e secondo la differenza c’è. Le squadre di testa sono forti in tutti i gironi ma tutto quello che è il resto delle altre 10/11 squadre c’è tanta differenza. Il livello del Girone “B” è veramente alto. Quindi siamo ancora più felici di essere in questa posizione. Le prime cinque/sei squadre potrebbero giocare in Promozione“.