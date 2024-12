Bilancio in Regione, minoranze all’attacco: “Nessuna risposta al buco della sanità di oltre 250milioni”

Liguria. “Bucci non perde occasione per dire che il buco di bilancio della sanità è diventato un buchino, ma oggi in Ufficio di presidenza la maggioranza si è presentata senza una programmazione economica finanziaria. Ad oggi dire che il buco in sanità è diventato un buchino, se non supportato da documenti e conti, è una falsità, visto che l’ultimo bilancio approvato è stato quello di luglio che vedeva un buco di oltre 250 milioni di euro”.

Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna.

“Siamo perplessi che la maggioranza si sia presentata questa mattina in Ufficio di presidenza senza una programmazione dei lavori per l’assestamento di bilancio – dichiara il capogruppo della Lista Orlando Presidente Gianni Pastorino – . Nella scorsa legislatura è stato approvato a luglio un bilancio tecnico per salvaguardare l’ente Regione e oggi a gennaio dovremmo iniziare un assestamento vero, perché la manovra economica finanziaria della Regione Liguria manca. Bucci dice che non esistono buchi in sanità e vorremmo capire come è stato coperto, se mai fosse stato coperto, e come procede la copertura dell’ordinaria amministrazione. Soprattutto vorremo capire come intende programmare i lavori della Regione senza una manovra economica finanziaria”.

“Siamo rimasti interdetti dal fatto che la giunta non abbia parlato di nessuna misura di assestamento di bilancio, visto che ci sono grossi problemi nella sanità. Riteniamo che sia fondamentale occuparsene subito e fare delle scelte, mettendo mano al bilancio in modo politico”, aggiunge Selena Candia, capogruppo regionale di Avs.

“La variazione di bilancio è necessaria oltre che urgente – sottolinea ancora così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano -. È anzi inaccettabile che questa Giunta continui a comportarsi come se l’opposizione non esistesse: chi escogita piani straordinari di risparmio nella sanità per “sanare” il buco milionario causato dalla precedente amministrazione di centrodestra, deve rispettare tutta l’Aula consiliare”.

“Chi ha vinto le elezioni ha l’obbligo della trasparenza e della condivisione soprattutto alla voce “sanità”, che da sola cuba l’80% del bilancio regionale. Siamo molto preoccupati: mentre da un lato abbiamo un presidente di Regione che definisce “buchetto” la voragine da oltre 250 milioni di euro, dall’altro abbiamo una sanità allo sbando”.

“Ricordiamo che di fronte all’urgenza quotidianamente comprovata dalla cronaca, un presidente di Regione dovrebbe avere altre priorità: Bucci è ancora convinto che la prima più urgente legge regionale debba essere quella che riguarda i sottosegretari?” conclude.