Balneari, a Savona il convegno del “Consorzio obiettivo spiagge” fissa i punti per il 2025. Ripamonti: “Sostenibilità asset strategico per gli imprenditori”

Savona. Si è tenuto nella giornata odierna (martedì 10 dicembre), al Palacrociere di Savona, il congresso tra i balneari liguri per il convegno annuale organizzato del Consorzio Obiettivo Spiagge, che riunisce quasi 400 stabilimenti di tutta la Regione.

Un incontro dedicato agli operatori del settore, volto a fare il punto sulla stagione 2024, ma con gli occhi già proiettati verso quella 2025, che vedrà i balneari pronti a migliorare ancora l’offerta oltre che ad affrontare nuove sfide.

Alla riunione ha presenziato anche il neo assessore Paolo Ripamonti: “L’importanza territoriale del Consorzio sta nel suo fare rete. Un impegno che dà voce agli imprenditori che con grandi sacrifici hanno trasformato il litorale in un’opportunità di sviluppo e occupazione. Tre le sfide che sta affrontando il settore c’è anche quella delle energie rinnovabili, un asset strategico che la Regione Liguria è pronta a sostenere per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). Si tratta di uno strumento importante che, permette ai balneari di contribuire alla sostenibilità della regione italiana leader nelle Bandiere Blu”.

Durante il convegno è stato posto all’assessore Ripamonti anche la problematica riguardante il reclutamento dei bagnini. Il governo, con il decreto legge varato il 29 settembre scorso, ha deciso: in Italia non ci saranno più bagnini minorenni. Ad aprile è entrato in vigore il nuovo regolamento per i bagnini di salvataggio, che ha alzato l’età minima per l’accesso ai corsi di formazione (obbligatori per ottenere i brevetti) da 16 a 18 anni, rendendo così (avevano fatto sapere le associazioni di categoria) ancora più difficile trovare il personale da impiegare sulle spiagge.

“Senza i bagnini le spiagge chiudono”, ha tuonato Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona oltre che vicepresidente vicario del Sib nazionale. “Ho chiesto al presidente Schiappapietra di farmi avere una nota sulla quale ci sia l’indicazione puntale di quale sia il problema, che poi è un problema occupazionale. Con l’assessore Marco Scajola proveremo così a metterci la testa con gli uffici romani e cercare di dare un aiuto”.

​L’assessore regionale al Demanio Marittimo e Coordinatore del Tavolo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia Marco Scajola, è , invece, intervenuto in videomessaggio: “Il lavoro svolto dal Consorzio ‘Obiettivo Spiagge’ è prezioso e importante per l’intero settore. Un settore che è ancora alla ricerca di certezze. Come Regione Liguria continueremo a lavorare al fianco delle imprese per tutelare i tantissimi lavoratori e gli investimenti fatti negli anni in un comparto fondamentale per il territorio e per il suo sviluppo presente e futuro”.