Babbo Natale porta più encomi per la Asl 2 Savonese

Savona. In un periodo storico in cui la sanità pubblica soffre di criticità strutturali, Asl 2 registra un incremento degli encomi ricevuti dal suo Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Si passa dai 178 encomi del 2023 ai 209 del 2024, mentre i reclami calano dai 341 del 2023 ai 248 del 2024.

I dati 2024 sono parziali ma i pochi giorni che separano dalla fine dell’anno non possono mutare il trend generale.

“I pazienti, attraverso le loro segnalazioni, sottolineano diversi aspetti positivi del servizio offerto: dalla qualità delle cure ricevute all’empatia dimostrata dagli operatori. Il personale sanitario spesso riesce a garantire un’assistenza non solo competente ma anche umana, ponendo al centro la relazione con il paziente. Un approccio che permette di trasformare un momento difficile, come una malattia o un ricovero, in un’esperienza supportata dalla comprensione e dalla professionalità” afferma l’azienda sanitaria savonese.

“Un elemento che emerge con forza dalle segnalazioni è l’impegno del personale nel superare le difficoltà che caratterizzano il sistema sanitario. Spesso, medici, infermieri e altri operatori si impegnano al di là dei loro compiti abituali per garantire il miglior servizio possibile. Che si tratti di risolvere problematiche logistiche o semplicemente di offrire un sorriso in più, questi gesti non passano inosservati”.

“L’aumento degli encomi non è solo una soddisfazione per il personale, ma rappresenta un indicatore per l’operato di Asl 2. In un clima spesso segnato da preoccupazioni per il futuro, questa crescita di apprezzamento è un segnale incoraggiante per l’Azienda e per tutti gli operatori che lavorano ogni giorno con passione e professionalità” conclude l’azienda sanitaria.

Tra gli encomi ecco un estratto da parte della stessa Asl 2: pronto soccorso, rianimazione e neurochirurgia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il reparto di chirurgia plastica, oltre alla chirurgia generale, il reparto di medicina e il Dea dell’ospedale San Paolo di Savona.