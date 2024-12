Babbo Natale fa tappa ad Albenga per incontrare i bambini e ricevere le loro letterine

Albenga. Babbo Natale fa tappa ad Albenga per incontrare i bambini e per ricevere le loro letterine ascoltando i loro desideri. Diverse tappe a partire da domani.

Gli appuntamenti saranno in Piazza del Popolo, Piazza San Michele e Piazza Torlaro, nella casetta offerta dai commercianti del quartiere San Giovanni che sarà aperta negli orari di apertura dei negozi.

Ecco il calendario:

Venerdì 6 dicembre

ore 15.00 – 16.00 piazza Torlaro

ore 16.00 – 17.00 piazza del Popolo

ore 17.00 – 18.00 Centro Storico sotto l’albero di piazza San Michele

Sabato 7 dicembre

ore 16.00 – 17.00 piazza del Popolo

ore 17.00 – 18.00 piazza Torlaro

Domenica 8 dicembre

ore 16.00 – 17.00 piazza del Popolo

Sabato 14 dicembre

ore 15.30 – 17.30 via dei Mille

Domenica 15 dicembre

ore 15.00 – 17.00 via dei Mille

Da Venerdì 20 a domenica 22 dicembre

ore 16.00 – 17.00 piazza del Popolo

ore 17.00 – 18.00 piazza Torlaro

Lunedì 23 dicembre

ore 15.00 – 17.00 via dei Mille

Martedì 24 dicembre

ore 15.30 – 17.00 Centro Storico sotto l’Albero di piazza san Michele

Da giovedì 26 a sabato 28 dicembre

ore 16.00 – 17.00 piazza del Popolo

ore 17.00 – 18.00 piazza Torlaro