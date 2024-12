Babbo Natale alla residenza per anziani di Albisola, l’assessore Sprio: “Pronti a investire per migliorare la struttura”

Il periodo prenatalizio presso la residenza protetta “SS. Nicolò e Giuseppe” di Albisola Superiore è stato molto ricco di iniziative, visite e festeggiamenti. Ad impreziosire il tutto è stato l’arrivo di Babbo Natale.

“E’ oramai una tradizione che portiamo avanti da tempo – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Calogero Massimo Sprio – e ogni anno raccoglie moltissimo consenso. L’arrivo di Babbo Natale rappresenta il culmine di un percorso che generalmente inizia un mese prima del giorno di Natale e prepara gli anziani all’arrivo di questa festa. Il nostro intento è quello di realizzare all’interno della struttura un’atmosfera familiare e festosa con l’obiettivo di creare momenti densi di allegria e spensieratezza ma anche occasioni utili per far sentire agli anziani il periodo natalizio anche come un momento ricco calore, affetto e considerazione nei loro confronti. L’arrivo di Babbo Natale è stato accolto da stupore, gioia e commozione da parte dei nostri nonni”.

“L’arrivo di Babbo Natale – prosegue l’assessore Sprio – avviene dopo un lungo lavoro, eseguito con passione ed entusiasmo dagli operatori, che si preoccupano di raccogliere i desideri di ciascun anziano e, con l’aiuto dei familiari, e di confezionare il regalo. E’ l’esempio di una delle circostanze attraverso le quali cerchiamo di portare avanti un modello di ospitalità del “come se fosse casa” in cui l’organizzazione del tempo, inevitabilmente scandito anche da ritmi tipici di una struttura socio-sanitaria, mantiene anche molti aspetti di natura più familiare”.

“L’impegno dell’amministrazione comunale – conclude Sprio – nella gestione della struttura, per la parte di competenza, fra i diversi aspetti è anche quello di prevedere investimenti continui sul piano strutturale e impiantistico, sul graduale potenziamento della copertura di personale e si sta anche lavorando su un ulteriore rinnovo degli arredi; in parallelo a tutto ciò da diversi anni stiamo anche lavorando, insieme agli operatori nei suoi diversi profili, per organizzare, lungo il corso di tutto l’anno, eventi che integrino l’ordinaria attività di animazione e che siano in grado di rendere ogni giornata diversa dalle altre…ogni giornata meritevole di essere vissuta in modo intenso e con tante emozioni”.

“Questo è reso possibile grazie ad un team di operatori che si occupa dell’anziano a 360 gradi: da chi ha, o assume, una funzione di animatore a chi consente che le attività socio-ricreative si tengano garantendo il soddisfacimento dei bisogni più di base. Ogni funzione svolta dai diversi operatori è importante e concorre a garantire, nei limiti posti dalla condizione di salute di ogni anziano, la migliore qualità di vita possibile” conclude l’assessore albisolese.