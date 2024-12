Autostrade, coda di 4km tra Pietra e Feglino: ancora disagi

Savona. Anche in questa prima domenica di dicembre non sono mancati disagi alla viabilità sui tratti autostradali liguri e savonesi, caratterizzati ancora da cantieri di manutenzione.

Nel pomeriggio si è formata una coda di 4 km nel tratto di A10 tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Savona, e il traffico potrebbe durare fino in serata, con lunghi tempi di percorrenza per gli automobilisti in transito. La situazione viaria sta creando, come di consueto, ripercussioni sulla stessa via Aurelia per la presenza di un notevole flusso veicolare.

Al momento si segnala, inoltre, una coda di 2 km sulla A26, tra il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e Masone per lavori.

Circolazione, ad ora, regolare sulla A6 e sulla tratta d A10 da Savona verso Genova.

Per quanto riguarda le previsioni di inizio settimana, è indicato bollino rosso sulla A26 in direzione Gravellona Toce, per gli interventi di riqualificazione in atto, quasi tutta la giornata.

Per la A10 Genova-Savona sono previsti rallentamenti e criticità di traffico solo dalle 16 alle 19, in direzione del capoluogo ligure. Infine, sulla A7 sarà bollino giallo in entrambe le direzioni dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 19.