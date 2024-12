Auto all’interno delle sbarre del passaggio a livello di Pietra Ligure, disagi alla circolazione ferroviaria

Pietra Ligure. Qualche disagio alla normale circolazione dei treni sulla linea Genova-Ventimiglia per un’auto rimasta all’interno delle sbarre del passaggio a livello a Pietra Ligure.

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi.

La presenza della vettura ha fatto scattare la procedura di sicurezza, con l’interruzione del trasporto ferroviario e dei treni in transito.

Fortunatamente, la situazione è stata risolta in breve tempo. Secondo quanto appreso, lo stop ha causato ritardi di oltre 15 minuti a tre Regionali.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale pietrese, che ha acquisito le immagini della videosorveglianza: per l’automobilista scatterà una sanzione come previsto in questi casi.