Borgio-Finale. Può finalmente ricominciare a respirare la viabilità del savonese, che questa mattina (2 dicembre), ha subito una pesante battuta d’arresto, con conseguenti disagi, tra code e rallentamenti.

Ma ora la via Aurelia, che è stata chiusa per oltre 4 ore, è stata riaperta ed il traffico scorre regolarmente su entrambi i sensi di marcia.

Il “blocco” è stato causato da un incidente, avvenuto una manciata di minuti prima delle 8, nei pressi della Caprazoppa, che ha visto coinvolti un mezzo pesante, di proprietà di Sat, e un’auto, un’Audi.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il mezzo pesante stava procedendo in direzione Finale, mentre l’auto in direzione opposta. Sarebbe stato presumibilmente un sorpasso da parte della vettura a dare vita al sinistro, con invasione della corsia percorsa dal camion, che non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto.

Mezzo pesante ribaltato sull’Aurelia

In seguito all’accaduto, il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco, creando di fatto un “tappo” e impedendo il passaggio degli altri mezzi.

Mentre da un lato, per fortuna, nessuno è rimasto ferito in modo grave in seguito all’incidente, a patire le vere conseguenze è stata la viabilità, letteralmente paralizzata per via della chiusura obbligata della via Aurelia.

Sul posto, sono intervenuti in modo tempestivo: il personale medico e sanitario, le Forze dell’Ordine, la polizia locale, i vigili del fuoco, il personale di Sat e le squadre di Anas.

Dopo ore di lavoro, finalmente pochi minuti fa è arrivato il via libera per la riapertura al traffico della via Aurelia.

Con la riapertura completa, in entrambi i sensi di marcia, della via Aurelia tra Finale Ligure e Borgio Verezzi, torna regolare il servizio TPL Linea. In precedenza, per la chiusura del tratti viario, la linea 40 Finale – Andora ha effettuato il transito in autostrada nella tratta Finale Ligure – Pietra Ligure. E’ stato istituito anche un servizio navetta nella tratta Pietra Ligure – Finale Ligure.