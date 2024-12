Aurelia bis, domani l’incontro in Prefettura: “Ci aspettiamo che sia risolutivo, situazione inaccettabile”

Savona. “Ci aspettiamo che l’incontro in Prefettura sia finalmente risolutivo perché non è accettabile questa situazione. Vogliamo chiarezza dall’azienda che deve ancora versare gli arretrati alla Cassa Edile perché i lavoratori non possono tollerare quanto sta accadendo: gli stipendi sono stati pagati anche se i lavoratori hanno scoperto che nelle buste paga di agosto e settembre mancano alcune spettanze che devono essere assolutamente saldate“. Spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria in vista dell’incontro in prefettura in programma domani alle 15 a Savona.

“La preoccupazione è quella che possa ripetersi una situazione simile a breve – prosegue Tafaria -. E soprattutto ci aspettiamo da Anas che si faccia garante nel caso in cui l’azienda non rispondesse adeguatamente nel corso dell’incontro. L’opera è strategica e deve andare avanti ma deve farlo senza continui impedimenti il cui prezzo viene pagato dai lavoratori”.

Insieme ai sindacati il prefetto di Savona ha convocato l’impresa, Anas e il commissario straordinario dell’Aurelia Bis. Il cantiere è fermo da lunedì scorso quando i lavoratori hanno iniziato lo sciopero con un presidio davanti al cantiere dalla galleria di Grana. Lo sciopero continua fino a domani, 3 dicembre, data dell’incontro.