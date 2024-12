Svolta Aurelia Bis, saldata la Cassa Edile e finisce lo sciopero: “A piccoli passi la vertenza si sta risolvendo”

Savona. “Hub Savona ha saldato la Cassa Edile di Savona a tutto il mese di settembre, consentendo così l’erogazione della gratifica natalizia ai lavoratori impiegati nel cantiere dell’Aurelia Bis”. Lo fanno sapere con una nota i sindacati.

E si conclude oggi, dopo tre settimane, lo sciopero iniziato il 18 novembre con un presidio davanti alla galleria di Grana. Permane, però, lo stato di agitazione in attesa “della risoluzione di alcune questioni”.

“Attendiamo lunedì per verificare il pagamento della mensilità di novembre e la retribuzione accessoria ancora in sospeso – spiegano Antonio Sechi di Feneal Uil e Michele Bello di Fillea Cgil -. A piccoli passi la vertenza si sta risolvendo pur rimanendo sul tavolo alcune criticità“.

Tra i nodi ancora da sciogliere lo stipendio di ottobre (che dovrebbe essere pagato entro il 15 dicembre), il saldo del mese di ottobre e novembre alla Cassa Edile (ma questo – spiega Sechi – non preclude l’erogazione della tredicesima). Poi sul tavolo ancora i lavoratori impiegati nel cantiere, ad oggi – secondo le organizzazioni sindacali – troppo pochi: “Chiederemo al commissario come intenderà gestire la questione, il cantiere dovrebbe ripartire a pieno regime a inizio gennaio, ma con quella forza lavoro avremo un problema. Sarebbe opportuno che il commissario si rapporti con le parti sociali per trovare insieme una soluzione e riuscire così a proseguire l’opera”.

Verrà poi calendarizzato un nuovo incontro dal prefetto di Savona per un aggiornamento con le sigle sindacali a inizio 2025: “Attendiamo di verificare al tavolo prefettizio gli sviluppi della discussione su come, quando e con quali maestranze il cantiere riprenderà vita”.