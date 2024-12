Assonautica Savona, approvato all’unanimità il bilancio preventivo per il 2025

Savona. Nel pomeriggio di sabato 30 novembre si è riunita presso i locali del CRAL “Pippo Rebagliati” l’assemblea ordinaria dei soci di Assonautica Provinciale di Savona.

Il presidente Giovanni Bauckneht ha aperto l’assemblea passando subito la parola al sindaco di Savona Marco Russo il quale nel suo intervento ha spiegato la situazione degli importanti lavori che interesseranno le zone in concessione ad Assonautica. Ha assicurato che le modifiche riguarderanno soltanto una differente collocazione degli spazi acquei a disposizione, che il sodalizio non subirà riduzioni di superficie ed ha dato speranze per possibili implementazioni.

L’intervento ha tranquillizzato i soci sul futuro dei posti barca attualmente in concessione.

La parola è poi passata all’assessore Francesco Rossello e a Giancarlo Cerisola, rappresentanti rispettivamente del Comune di Savona e della Camera di Commercio nel consiglio direttivo di Assonautica.

A causa d’impegni il sindaco ha lasciato l’assemblea, rendendosi però disponibile per altri incontri in futuro, per qualsiasi problematica che dovesse sorgere riguardo ai lavori in programma.

L’assemblea è proseguita con la lettura da parte del ragionier Marco Lolli della relazione al bilancio preventivo per il 2025, approvato all’unanimità con 170 voti. I soci presenti erano 147 e 23 quelli rappresentati in delega.

Ha fatto seguito l’intervento del presidente Giovanni Bauckneht. A maggio del prossimo anno il suo incarico terminerà ed ha quindi voluto ricordare l’impegnativo lavoro svolto insieme al consiglio direttivo per risolvere problematiche interne che affliggevano da decenni il sodalizio. A fine mandato consegnerà al nuovo presidente “un’Assonautica pronta ad affrontare fiduciosamente il futuro di grandi cambiamenti preannunciato con i prossimi importanti lavori in porto”. Ha ringraziato i consiglieri, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti e tutti i soci che continuano a collaborare nelle varie attività con vero spirito associativo. Nella parte conclusiva il presidente ha consegnato targhe di riconoscimento ai soci che si sono messi in luce per l’apporto fondamentale dato ad Assonautica. A Mauro Moncada, Giovanni Quaglino e Furio Robotti è stato conferito il titolo di “socio sostenitore”. Lino Mellonio ha ricevuto il riconoscimento per l’impegno e lo spirito di collaborazione dimostrato per decenni.

L’assemblea si è quindi sciolta: “Si ringraziano tutti i partecipanti, un ringraziamento particolare va al sindaco Marco Russo per il suo intervento, Assonautica vuole ricordare con l’occasione il Recital lirico benefico a favore dell’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti che avrà luogo sabato 7 dicembre presso il Teatro Sacco di Savona. L’evento è aperto alla cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibili ed è necessaria la prenotazione presso la segreteria di Assonautica”.