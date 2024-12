Aspettando il Natale a Carcare: le iniziative in programma dall’8 al 22 dicembre

Carcare. Atmosfera natalizia anche a Carcare, dove sono in corso i preparativi per la prima giornata di iniziative a tema. Domenica 8 dicembre la prima edizione del Mercato dell’antiquariato lungo il viale dei platani, in piazza Caravadossi a cura del Comune, a partire dal mattino. Nel pomeriggio, in piazza Genta, tradizionale Castagnata Alpina del gruppo delle penne nere carcaresi. In via Garibaldi, invece, originale sfilata organizzata dalla merceria La filanda con la partecipazione di alcune attività commerciali.

Sabato 14 dicembre sarà la volta dei Mercatini di Natale nel centro storico dalle 10 alle 18, appuntamento ormai consueto del Centro Integrato di Via “Carcare da Vivere” in collaborazione con la Pro loco che preparerà frittelle e vin brulè in piazza Germano.

Domenica 22, infine, attesa per la CarCorrendo Christmas Edition, la corsa non competitiva di circa cinque chilometri dei Babbi Natale (con Pro loco e Atletica Gillardo). Alle 14 ritrovo in piazza Sapeto per l’iscrizione e la consegna dei gadget, alle 15 partenza ufficiale, con arrivo nella Galleria commerciale per una merenda augurale. In palio riconoscimenti ai primi tre uomini, alle prime tre donne e alla famiglia più numerosa, mentre ai primi ottanta iscritti in regalo il vestito completo da Babbo Natale. Per info e iscrizioni (entro il 20 dicembre): Elisa, 3496093812.