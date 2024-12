Asl2, intervento di ammodermaneto tecnologico delle infrastrutture digitali: possibili rallentamenti

Savona. Nell’ambito del più ampio percorso di innovazione tecnologica avviato da ASL2 negli ultimi anni nei vari ambiti di attività, ASL 2 informa che, tra la serata di mercoledì 4 e le prime ore del mattino di giovedì 5 dicembre 2024, verrà effettuato un importante intervento di ammodernamento tecnologico delle proprie infrastrutture digitali, in particolare di quelle che garantiscono il funzionamento di alcuni dei principali sistemi di gestione del paziente (es. ricoveri, pronto soccorso).

In ragione della notevole complessità tecnica di tale operazione, l’Azienda comunica che, “pur avendo attivato tutte le procedure interne di emergenza utilizzate in questi casi, potrebbero verificarsi rallentamenti nella gestione delle normali operazioni e attività sanitarie”.

“L’operazione, finanziata in parte con risorse PNRR, abiliterà in futuro anche la possibilità di dotarsi di ulteriori sistemi e procedure per aumentare la cosiddetta ‘continuità operativa’ e ridurre ulteriormente, quindi, i casi ed i tempi tecnici dei blocchi dei sistemi ICT divenuti sempre più importanti e fondamentali anche nella gestione efficiente, efficace e sicura delle attività di diagnosi assistenza e cura dei pazienti. L’Azienda si scusa dunque sin d’ora di eventuali disagi all’utenza, che saranno limitati al minimo necessario”.