Asl 2, nel weekend riattivati gli ambulatori a bassa complessità: saranno gestiti dai medici di medicina generale

Provincia. Questo fine settimana ASL 2 riattiva gli ambulatori a bassa complessità, il servizio che si occupa dei codici minori, ovvero dei problemi sanitari non particolarmente gravi o di modesta entità, come ferite superficiali, irritazioni cutanee, medicazioni e altre prestazioni infermieristiche ma anche di sintomi influenzali tipici della stagione invernale.

Gli ambulatori saranno operativi domani, sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre presso gli ospedali San Paolo di Savona, Santa Corona di Pietra Ligure e Santa Maria di Misericordia di Albenga, vicino ai pronto soccorso (PPI per Albenga) dalle ore 14.00 alle 20.00 e presso lo Studio Ebinobi in via Carattino a Varazze con orario 8.00-12.00 e 15.00-18.00.

A proposito di virus influenzale ASL 2 ricorda è ancora possibile ricevere la vaccinazione dal proprio medico o pediatra di famiglia, negli ambulatori dedicati della propria ASL di appartenenza oppure in farmacia.

La prenotazione dell’appuntamento è possibile attraverso diverse modalità: il portale prenotovaccino.regione.liguria.it (già in uso per le vaccinazioni anti-Covid); i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; gli sportelli Cup; le farmacie; il numero Cup regionale 010 5383400.