Asd Ortovero, a Wladimir Belli “La Catena Incatricchiata – Riccardo Magrini 2024”

Ortovero/Albenga. In un clima come da tradizione goliardica e gioviale, si è svolta all’Essaouira di Albenga l’evento “La Catena Incatricchiata – Riccardo Magrini 2024”, con il premio quest’anno assegnato a Wladimir Belli. L’iniziativa è stata organizzata dall’Asd Circolo Sportivo Ortovero, l’associazione ciclistica più numerosa in provincia di Savona.

Asd Circolo Sportivo Ortovero e Riccardo Magrini istituiscono, dalla stagione 2013, il premio assegnato alla persona, al personaggio, all’atleta che, nel momento topico di qualcosa, incappa in un “infortunio” che ne limiti o precluda il risultato.

Il premio nasce da un’idea del capitano dell’Asd Massimo Botti e Riccardo Magrini in seguito alla sua celebre frase con la quale, in diretta su Eurosport , durante la 15^ tappa del Tour de France 2010, descrisse l’incidente meccanico accaduto ad Andy Schleck durante un attacco sul Port de Bales e che gli costò la perdita della maglia gialla a favore di Alberto Contador.

Alla premiazione presente il sindaco di Ortovero Osvaldo Geddo, sportivo e da sempre amante del ciclismo, tra i fondatori della stessa associazione sportiva ortoverese, oltre alla gradita presenza del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, con un passato di ciclista agonista e tutt’oggi grande appassionato della bicicletta da strada.

La serata, che ha visto oltre cento partecipanti, è stata impreziosita dai presentatori Riccardo Magrini e Luca Gregorio di Eurosport Sky, e lo stesso presidente dell’Asd Ortovero Maurizio Torello, che sono stati protagonisti di ripetute performance di brani di musica italiana.

Infine, non sono mancati riconoscimenti agli atleti dell’Asd ciclistica che si sono distinti durante l’anno: per loro sculture in legno realizzate da Mario Ravera.

“E’ stata una bellissima serata per Ortovero e tutto il comprensorio, che vuole potenziare la consolidata tradizione per il ciclismo, con la nostra associazione sportiva protagonista di varie attività in Italia e all’estero, promoter mediatico di livello nazionale per il nostro territorio”, il commento del sindaco di Ortovero Osvaldo Geddo, che ha ringraziato quanti hanno consentito anche quest’anno di organizzare questo speciale evento sportivo.