Arcobaleno, un oro e un argento al campionato ligure di staffette di cross

Calvari. Ottimi segnali dal Campionato regionale di cross, nella innovativa formula “a staffetta”, svoltasi a Calvari, sulle alture tra Chiavari e Lavagna.

Due le formazioni Arcobaleno in grado di realizzare ottime performances.

Brilla la squadra maschile, composta da Samir Benaddi, Nicolò Reghin e Marco Zunino: vittoria sulle due formazioni schierate dal CUS Genova, con un crono finale di 14.23.

In campo femminile sfugge di poco la doppietta. In gara Elena Cusato, Vittoria Facco e Laura Alessia, crono finale di 17.35 e seconda posizione in classifica a pochi secondi dalle vincitrici dell’Atletica Spezia Duferco.

Rammarico per una caduta sul percorso della seconda frazionista Vittoria che purtroppo ha influito sulla prestazione finale.

E la stagione non è mai finita per la top runner Laila Hero.

Laila è volata sino a Malaga per realizzare una ennesima grande prova: 1.26.05 il suo tempo all’arrivo della mezza maratona svoltasi in terra di Spagna.

Prestazione che le ha consentito di classificarsi al 30° posto in ambito femminile e seconda tra le atlete italiane in gara.

Ancora complimenti a Laila e al suo coach Giorgio Fazio.

Marco Zunino, Nicolò Reghin, Samir Benaddi

Laila Hero a Malaga

Il podio assoluto maschile del cross

Laila Hero a Malaga

Vittoria Facco