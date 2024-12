Minacce al sindaco Mirri, messaggi di solidarietà: “La violenza non fermerà la buona politica”

Carcare. “In merito al grave atto intimidatorio subito dal sindaco di Carcare Rodolfo Mirri, esprimo la mia più profonda solidarietà a lui e alla sua famiglia”.

Così il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello sull’episodio che ha interessato il primo cittadino di Carcare.

“Questi gesti vili e violenti non devono trovare spazio nella nostra società”.

“Auspico che i responsabili vengano rapidamente individuati e assicurati alla giustizia. Sbaglia chi pensa di ostacolare la buona politica con atti intimidatori e violenza”.

“Qualche anno fa, anch’io sono stato vittima di minacce e so cosa significa per una famiglia affrontare tali situazioni. A Rodolfo e ai suoi cari la mia vicinanza. La comunità è con voi in questo momento difficile” conclude Arboscello.

“Massima vicinanza e sostegno al sindaco e amico Rodolfo Mirri per l’atto vigliacco di cui è stato vittima e alla sua famiglia. Nella consapevolezza che l’opera e l’azione di Mirri continuerà e sarà ancora più decisa e determinata e, come sempre, contraddistinta da serietà, equità, competenza e onestà” aggiunge Davide Natale, segretario PD Liguria.

“Auspichiamo che le Forze dell’ordine individuino al più presto l’autore delle gravi minacce inviate a casa del sindaco di Carcare Rodolfo Mirri attraverso una busta contenente una pallottola di fucile con incise le sue iniziali” hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi.

“Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che condanniamo con fermezza. Massima solidarietà al sindaco Mirri e alla sua famiglia per l’ignobile atto intimidatorio ricevuto. Siamo vicini al primo cittadino di Carcare perché è essenziale che chiunque abbia incarichi istituzionali e amministrativi sul territorio possa continuare a farlo con impegno e in modo sereno senza temere per la propria incolumità” concludono.

La Cgil di Savona “esprime piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Carcare Rodolfo Mirri e condanna fermamente il gesto intimidatorio di cui è stato oggetto. Un gesto ingiustificabile ed inaccettabile verso qualunque persona, a maggior ragione verso un Sindaco che rappresenta un’intera comunità intorno alla quale ci stringiamo. Siamo e saremo al fianco dell’amministrazione per respingere il tentativo di qualcuno di rimestare nel torbido seminando odio e paura, nella speranza che chi si è reso responsabile di questo gesto sia al più presto individuato auspichiamo che tutte le Istituzioni, le forze politiche, le rappresentanza sociali lavorino per garantire un clima il più sereno possibile nell’interesse comune. Dobbiamo continuare a diffondere la cultura del rispetto dell’altro intervenendo contro ogni ingiustizia, piccola o grande che sia. Questo per difendere, con tutte le energie necessarie, la democrazia e la partecipazione attiva in libertà e per evitare che tempi passati possano ritornare”.