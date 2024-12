Annullato il “Capodanno in Conca” a Prato Nevoso, da anni evento imperdibile per molti giovani liguri

Piemonte. Una notizia che rattrista i numerosi giovani liguri e piemontesi, per i quali il Capodanno in Conca, a Prato Nevoso, rappresenta un appuntamento imperdibile. Secondo la nota della Prefettura di Cuneo la manifestazione prevista il 31 dicembre 2024 è stata annullata, come conferma il Prefetto, dott. Mariano Savastano: “Prendo atto che la società Prato Nevoso Ski abbia deciso, in totale autonomia, di non organizzare più il tradizionale evento del “Capodanno in Conca”. Va sottolineato, infatti, che il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica non aveva bocciato il progetto presentato, ma prescritto talune misure organizzative idonee a garantire lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza per i numerosi partecipanti (oltre 4000)”.

“Probabilmente tale decisione è stata presa sulla base delle gravi mancanze che si sono verificate nel corso della manifestazione Open Season del 7 dicembre scorso prima del concerto della cantante Anna Pepe – carenze sotto il profilo organizzativo, della safety e della security analizzate approfonditamente nel corso del tavolo tecnico di debreifing in Questura in data 10 dicembre e, successivamente, nel corso del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica svoltosi in Prefettura l’11 dicembre scorso”, si legge ancora.

Nei giorni scorsi era apparsa la comunicazione da parte della società Prato Nevoso Ski: “Con profondo rammarico, l’evento “Capodanno in Conca”, originariamente previsto per martedì 31 dicembre 2024, non avrà luogo. Una decisione difficile, presa in seguito a una serie di fattori esterni che sfuggono al controllo dell’organizzazione e che rendono impossibile garantire i consueti standard di serietà e qualità che contraddistinguono i nostri eventi. Da anni Prato Nevoso rappresenta un punto di riferimento per manifestazioni di successo, capaci di attirare migliaia di giovani e di offrire momenti di svago e festa indimenticabili. In ogni circostanza, Prato Nevoso ha dimostrato una solida capacità organizzativa, gestendo eventi di grande portata con puntualità e professionalità. Tuttavia, il contesto attuale è profondamente mutato: oggi ci troviamo di fronte a una mancanza di spirito di collaborazione e ai sopra citati fattori esterni che non ci permettono di allestire la manifestazione secondo i criteri che abbiamo sempre adottato. Prato Nevoso intende anche questa volta mettere al primo posto il benessere dei propri turisti e salvaguardare la propria immagine, costruita con anni di impegno e dedizione. Non ci sentiamo tutelati in un contesto in cui gli intenti non combaciano e le visioni divergono. Si è venuto a creare un clima che non ci appartiene e per questa ragione abbiamo deciso di non proseguire con il “Capodanno in Conca” o, almeno, prenderci una “pausa” dopo tanti anni condivisi. Nonostante questa scelta, Prato Nevoso non smetterà di fare turismo e continuerà a offrire esperienze uniche ai propri visitatori. Per celebrare l’arrivo del nuovo anno, il prossimo 31 dicembre la località proporrà: la suggestiva fiaccolata dei maestri di sci; uno spettacolo pirotecnico mai visto prima; una full immersion di sci notturno; numerosi appuntamenti diffusi nelle baite e nei locali della stazione, i cui dettagli saranno comunicati prossimamente sui canali social”.