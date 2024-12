Angelo Baiardo. Esonerato Amirante, il ds Barsacchi: “In questo momento tra le principali candidate a retrocedere”

Genova. Savio Amirante non è più l’allenatore dell’Angelo Baiardo. La decisione, arrivata sui canali social della squadra poco meno di un’ora fa, è stata spiegata dal ds del club Barsacchi.

La sconfitta contro la Praese ha rappresentato un punto di non ritorno per l’allenatore, il club sperava in una vittoria per risollevare le sorti della squadra in campionato, attualmente penultima in campionato con 10 punti, 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

“Vogliamo mantenere la categoria e serve un inversione di rotta, anche se ora siamo tra le principali candidate alla retrocessione”, spiega così il dirigente del club, motivando la scelta della società di cambiare panchina.

Il comunicato stampa della società genovese:

“Il consiglio direttivo dell’USD Angelo Baiardo ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra mister Savio Amirante. A lui e al suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata in questo anno e mezzo di lavoro. Il direttore sportivo Fabrizio Barsacchi commenta così: “Savio è un ottimo ragazzo e un bravo allenatore, ha lavorato sempre con professionalità e impegno. Purtroppo in questo momento il dato oggettivo è che dopo 11 gare il Baiardo occupa il penultimo posto in classifica con soli 10 punti, 2 vittorie 4 pareggi e 5 sconfitte e dobbiamo ancora incontrare le prime 4 squadre in classifica. La partita di ieri contro la Praese, squadra che occupa l’ultimo posto in classifica e che era priva del suo bomber (Lobascio), poteva rappresentare il punto di risalita e invece è stata una debacle, 3-1 per i nostri avversari che hanno pure sbagliato un rigore. E’ doveroso provare ad invertire la rotta perché vogliamo mantenere la categoria ma purtroppo in questo momento siamo una tra le principali candidate alla retrocessione”.