Andrea Orlando in Consiglio regionale: le reazioni politiche

Liguria. “Da capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria apprendo con grande entusiasmo e riconoscenza la scelta di Andrea Orlando di rimanere in Consiglio regionale. La sua esperienza a livello nazionale e quella vissuta insieme in campagna elettorale saranno un importante valore aggiunto per il PD che, oltre a essere il gruppo più numeroso dell’Assemblea legislativa ligure, sarà protagonista del dibattito politico”.

Così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Armando Sanna commentando la scelta di Andrea Orlando di rimanere in Consiglio regionale.

“Faremo una grande opposizione, insieme a tutte le altre forze, per il bene della Liguria e dei liguri. Alberto Pandolfo, che prende il posto di Orlando alla Camera, saprà rappresentarci al meglio a Roma” conclude l’esponente Dem.

“La presenza di Andrea Orlando in consiglio regionale renderà ancora più forte il nostro progetto per dare un’alternativa alla Liguria – aggiunge ancora Davide Natale, segretario PD Liguria -. Insieme porteremo avanti un percorso che è iniziato durante la campagna elettorale per le regionali, proseguirà con le elezioni comunali e andrà avanti in tutte le battaglie che condurremo in aula a difesa dei cittadini e dei territori”.

“Come Partito Democratico apprezziamo questa scelta che permetterà di rilanciare con ancora più determinazione le battaglie sulla sanità pubblica, il lavoro, la reindustrializzazione, l’ambiente, l’economia, i rifiuti. Per una Liguria che guardi davvero al futuro” conclude.

“Da Andrea Orlando una scelta di serietà politica, che dimostra ancora una volta il suo valore. Con il suo apporto rafforzerà la proposta dell’opposizione in Liguria, contribuendo a costruire un’alternativa per il futuro della nostra regione. Sono certa che non farà mancare il suo contributo a livello nazionale a partire dalle politiche industriali e del lavoro che lo vedono protagonista nel Partito Democratico” sottolinea poi la deputata e vicepresidente del Gruppo PD alla Camera Valentina Ghio.

“Esprimiamo soddisfazione per la decisione di Andrea Orlando di rinunciare al seggio in Parlamento per rimanere nel Consiglio regionale della Liguria” sottolinea il Gruppo consiliare regionale AVS con Europa Verde e Sinistra Italiana Liguria.

“È una buona notizia per tutti noi, perché in primo luogo significa che una figura di spessore nazionale come Andrea Orlando decide di proseguire l’impegno per la Liguria, già evidenziato come candidato Presidente. Orlando, con la sua scelta, offre un esempio importante di serietà e coerenza della politica nel rapporto con gli elettori”.

“È una scelta positiva soprattutto in vista del futuro. Il contributo di idee e di esperienza di Andrea Orlando sarà importante per costruire, nei programmi e nelle alleanze, una coalizione solida e innovativa, capace di governare. E il primo banco di prova saranno le elezioni comunali di Genova” concludono.

E sulla decisione dell’ormai ex deputato PD, ecco le parole del vice ministro al Mit Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega: “Dopo anni trascorsi tra i banchi del Parlamento, l’ex ministro Andrea Orlando ha deciso di dedicarsi alla politica locale, rimanendo in Consiglio regionale in Liguria”.

“Una decisione che sottolinea l’importanza delle sfide territoriali”.

“Confido che la sua sarà una opposizione costruttiva per il bene della Liguria. Auguro all’onorevole Orlando un proficuo lavoro nella sua nuova avventura politica” conclude Rixi.