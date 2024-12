Andora premia il suo affezionato turista ultra centenario

Il sindaco di Andora Mauro Demichelis ha consegnato un attestato di ringraziamento a Aldo Liscia, 104 anni, che da ben 40 anni viene in vacanza ad Andora. La piccola cerimonia è avvenuta nell’ Hotel Due Gabbiani dove è stata organizzata la festa per l’importante compleanno.

Liscia ha invitato il primo cittadino di Andora e il colloquio con il festeggiato ha toccato molti punti della sua lunga vita.

Oggi Liscia vive a Torino, e trascorre lunghi soggiorni invernali e estivi ad Andora, prima all’Hotel Moresco e oggi al Due Gabbiani. Originario di Livorno, nel ’39 ha lasciato l’Italia a causa delle leggi razziali; ha vissuto e studiato prima a Nizza e poi in Svizzera. È ingegnere chimico e per le sue ricerche in campo nucleare è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica italiana.

Aldo Liscia ha scritto un libro, “Villa Giulia e I suoi figli”: la storia di una Famiglia ebraica livornese attraverso le leggi razziali e la Guerra, in cui ha raccontato la storia della sua famiglia inevitabilmente intrecciata con la persecuzione.

“Aldo è una figura straordinaria la cui storia, segnata dalle leggi razziali, è un esempio di forza e resilienza – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis- Lo ringrazio per avermi invitato alla sua festa e a nome di tutta la comunità andorese gli esprimo gratitudine per il legame speciale che lo unisce ad Andora”.